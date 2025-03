Diretta Pro Vercelli Atalanta U23, ospiti la sorpresa del campionato

La diretta Pro Vercelli Atalanta U23 andrà in scena alle 18.30 allo Stadio Silvio Piola e vede il confronto tra formazioni che hanno vissuto due stagioni molto diverse con alti e bassi e che ora stanno lottando per obiettivi opposti, i padroni di casa hanno affrontato diverse difficoltà durante la stagione e ora si trovano a lottare per la salvezza e per uscire dalla zona calda dei playout e occupano il 16° posto con 31 punti, gli ospiti invece sono una delle sorprese della stagione e ora sono in lotta per la promozione tramite i playoff occupando l’8° posto con 42 punti.

La Pro Vercelli arriva alla sfida dopo una pesante sconfitta 3-1 in casa dell’Arzignano, l’Atalanta U23 invece si presenta alla partita dopo il pareggio 2-2 contro il Vicenza.

Diretta Pro Vercelli Atalanta U23, come vedere la partita

Seguire la diretta Pro Vercelli Atalanta U23 sarà possibile sul canale canale 258 di Sky sport o in diretta streaming video sul telefonino grazie a SkyGo o NowTv.

Formazioni Pro Vercelli Atalanta U23, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Pro Vercelli Atalanta U23 i piemontesi dovrebbero schierarsi con Franchi in porta, Iezzi, Anton e Marchetti i tre difensori centrali, Pino e Vigiani gli esterni con Emanuello, Schenetti e Cirillo a completare il centrocampo, coppia d’attacco composta da Siafa e Coppola.

I bergamaschi invece confermeranno il 5-4-1 scelto dal tecnico Francesco Modesto con in porta VIsmara, Bernasconi e Bergonzi sulla fascia con Ceresoli, Orbic e Del Lungo difensori centrali a completare il reparto, Alessio e Cassa sulle fasce alte, Gyabuaa e Panada a centrocampo e Vavassori unica punta.

Quote Pro Vercelli Atalanta U23, possibile risultato finale

La diretta Pro Vercelli Atalanta U23 studiando i pronostici indica il 2 come risultato finale più probabile è una partita il cui risultato finale teoricamente dovrebbe essere scontato. Una sfida molto tirata che potrebbe concludersi anche in un pareggio: i piemontesi hanno fame e necessità di fare punti per uscire dalla zona playout e raggiungere la salvezza.