Diretta Pro Vercelli Carrarese/ Streaming video tv: big match al Piola! (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI CARRARESE: BIG MATCH AL PIOLA

Pro Vercelli Carrarese sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro, ed è in programma alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio: siamo al Silvio Piola, per la 19^ giornata del girone A nel campionato di Serie C 2020-2021. Il girone di andata si conclude con un big match tra due squadre che sono state costruite per la promozione, ma che al momento occupano il quarto posto in classifica insieme alla Pro Patria: per entrambe qualche occasione di troppo e una distanza già importante dal Renate, in più Como e Alessandria devono recuperare la sfida diretta e almeno una delle due potrebbe scappare.

I bianchi hanno tentennato parecchio non riuscendo mai a trovare ritmo, come dimostrato dal pareggio contro il deludente Piacenza; serve immediato riscatto per rimanere a contatto almeno con seconda e terza posizione, lo stesso si deve dire di una Carrarese che ha forse la rosa più attrezzata – insieme all’Alessandria – ma per esempio nell’ultimo turno ha perso in casa contro la Juventus U23. Dunque sarà una ricerca di riscatto per entrambe nella diretta di Pro Vercelli Carrarese; aspettandone il calcio d’inizio proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PRO VERCELLI CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Carrarese non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI CARRARESE

Sarà come sempre il 3-4-3 il modulo di Francesco Modesto in Pro Vercelli Carrarese: in porta Saro, davanti a lui linea difensiva formata da Masi, Auriletto e Hristov con due esterni che si alzano a centrocampo e potrebbero essere ancora Iezzi e Mezzoni, a dare una mano ai due centrali Emmanuello e Lund Nielsen. Nel tridente offensivo potrebbe cambiare qualcosa, forse addirittura tutto: Borello, Comi e Leonardo Gatto possono sostituire Padovan, Romairone e Della Morte per un cambio radicale, vedremo cosa deciderà di fare l’allenatore per questo big match interno. Silvio Baldini ritrova Luci dopo la squalifica, quindi il veterano dovrebbe essere in campo al fianco di Schirò o Agyei in mediana. Nella seconda ipotesi l’ex Inter può avanzare sulla trequarti per giocare alle spalle di Infantino, mentre Caccavallo e Calderini dovrebbero essere i due esterni; anche Foresta potrebbe venire confermato nel settore nevralgico del campo, in difesa invece Borri e Murolo saranno i centrali con Valietti e Imperiale favoriti per le corsie, in porta giocherà Mazzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pro Vercelli Carrarese possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,30 volte quanto puntato, contro il valore di 3,15 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA