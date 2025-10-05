Diretta Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Piola per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA PRO VERCELLI DOLOMITI BELLUNESI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi? Vediamo un po’ di dati e capiamo tramite essi chi sarà la favorita per la vittoria finale grazie proprio a questi trend evidneizati dalle statistiche. La Pro Vercelli ha un possesso medio del 53%, precisione passaggi all’82% e un xG di 1.35, con 14 tiri di media. La fase difensiva, però, è meno solida: concede 11 conclusioni a gara. Molto incisiva sui calci d’angolo: quasi il 30% dei gol arriva da piazzati.

Diretta/ Salernitana Cavese (risultato 0-0) streaming video tv: Donnarumma chiude la porta (5 ottobre 2025)

Le Dolomiti Bellunesi hanno numeri più bassi: possesso al 47%, precisione al 76%, e un xG di 1.00, con 11 tiri di media. Tuttavia, spiccano per disciplina: solo 2 cartellini gialli a gara contro i 3.2 dei piemontesi. Una sfida che contrappone il volume offensivo della Pro Vercelli alla solidità e all’ordine dei veneti. Adesso via al commento live della diretta di Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live, non perdetevelo! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Udinese Cagliari (risultato finale 1-1): un punto a testa (5 ottobre 2025)

DIRETTA PRO VERCELLI DOLOMITI BELLUNESI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La messa in onda televisiva della diretta Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi è sul canale Sky Sport 255. Chi è abbonato a Sky potrà pure vedere la gara in streaming su utilizzerà l’applicazione Sky Go. Lo stesso discorso vale anche per chi fosse invece iscritto a Now Tv.

PRO VERCELLI DOLOMITI BELLUNESI, LA PRO VUOLE RIPARTIRE!

Si parte domenica 5 ottobre 2025 alle ore 14:30 con la diretta Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi. Presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli i piemontesi hanno l’obiettivo di tornare a muoversi nella classifica del girone A dopo aver rimediato due sconfitte consecutive nei turni più recenti disputati per questo campionato di Serie C 2025/2026.

DIRETTA/ Sudtirol Empoli (risultato 0-0) video streaming tv: la partita comincia! (oggi 5 ottobre 2025)

Gli Eusebiani arrivano infatti dal KO patito fuori casa contro il Vicenza maturato per colpa delle reti segnate da Morra nel primo tempo e da Stuckler poi nel recupero. La Pro è dunque ferma a quota nove punti, al pari della Virtus Verona, e rischia di essere scavalcata dai diretti rivali di giornata se dovesse rimediare una nuova sconfitta.

I rosaverdi sono invece riusciti a tornare al successo nell’ultimo turno superando per 2 a 1 in trasferta ed in rimonta la Pergolettese per merito dei gol firmati da Alcides e Mignanelli. La squadra della provincia di Belluno è così salita a quota sette punti nella graduatoria del girone, proprio come il Trento.

Gli uomini allenati da mister Nicola Zanini sperano dunque di fare immediatamente il bis e superare i Leoni allenati dal tecnico Michele Santoni. Alle loro spalle ci sono almeno cinque formazioni, partendo da Lumezzane e Giana Erminio, che approfitterebbe volentieri di un nuovo tracollo.

DIRETTA PRO VERCELLI DOLOMITI BELLUNESI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi: il tecnico Michele Santoni potrebbe propendere verso l’utilizzo del 4-3-3 con Livieri portiere titolare, Piran, Coccolo, Clemente e Pino come difensori, Iotti, Burruano ed Huiberts nel centrocampo, Akpa Akpro, O. Sow e A. Sow in avanti. Mister Zanini dovrebbe invece optare per il modulo 3-5-2 con Consiglio fra i pali, Gobetti, Barbini e Mondonico dietro, Alcides, Brugnolo, Clemenza, Burrai e Mignanelli sulla linea a cinque nel mezzo, Olonisakin e De Paoli come coppia d’attacco.

DIRETTA PRO VERCELLI DOLOMITI BELLUNESI, LE QUOTE

Almeno secondo quanto proposto da Sisal con le sue quote, gli ospiti sembrano avere ancor meno possibilità di vincere piuttosto che di pareggiare nella diretta Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi. Il succeso dei rosaverdi viene appunto pagato a 3.20 mentre il pari rappresentato dal segno x è stato fissato a 3.10. La vittoria dei padroni di casa è infine il risultato più probabile ed è quotata a 2.15.