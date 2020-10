Diretta Pro Vercelli Giana Erminio/ Streaming video tv: ecco la capolista (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA: PIEMONTESI LANCIATI!

Pro Vercelli Giana Erminio, che viene diretta dal signor Daniele Virgilio, si gioca alle ore 15:00 di sabato 31 ottobre ed è uno degli anticipi nel campionato di Serie C 2020-2021: siamo nell’ottava giornata del girone A, e scende in campo quella che è la capolista. La Pro Vercelli ha iniziato bene il suo torneo e spera finalmente di prendersi la promozione tornando in cadetteria, anche se nell’ultimo turno ha pareggiato sul campo dell’Olbia. La Giana Erminio invece corre ancora una volta per salvarsi, come è stato nelle scorse stagioni; i lombardi hanno battuto un colpo settimana scorsa, riuscendo a frenare la corsa del Como e dunque ottenendo tre punti molto importanti per l’obiettivo. Vedremo come andranno oggi le cose nella diretta di Pro Vercelli Giana Erminio; aspettandone il calcio d’inizio possiamo provare a fare una valutazione più approfondita circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Giana Erminio non sarà disponibile: sappiamo infatti che le partite valide per il campionato di Serie C, ad eccezione di uno degli eventuali posticipi, sono un’esclusiva del portale Eleven Sports che ormai da qualche anno fornisce l’intero programma del torneo di terza divisione. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video; per accedere al servizio si potrà scegliere se sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI GIANA ERMINIO

Francesco Modesto deve rinunciare a Zerbin in Pro Vercelli Giana Erminio: potrebbe essere Borello a prenderne il posto sulla trequarti, affiancando Rolando che completerebbe la linea a supporto della prima punta Comi, in competizione con Padovan e Romairone. A centrocampo invece Lund Nielsen e Graziano giocheranno centrali, con Iezzi e Blaze che correranno sulle fasce; a protezione del portiere Saro troveremo una difesa a tre con Masi, De Marino e Hristov schierati in linea salvo sorprese, per esempio Clemente o Carosso che cercano spazio. La Giana Erminio di Cesare Albè gioca con un 5-3-2 che diventa di fatto 3-5-2, perché Madonna e Zugaro alzano la loro posizione affiancando i tre di centrocampo che dovrebbero essere Maltese, Daniele Dalla Bona e Pinto. A questo punto restano i centrali Bonalumi, Montesano e Pirola davanti al portiere Acerbis; sarà comunque un modulo accorto quello dei lombardi, che dovrebbero confermare sia Perna che Ferrario come attaccanti, con D’Ausilio che potrebbe cambiare lo spartito rappresentando più una seconda punta che un centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito quello che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Pro Vercelli Giana Erminio: le quote di questo bookmaker assegnano un valore di 1,75 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, per contro la vincita prevista per il segno 2, da giocare per l’affermazione degli ospiti, corrisponde a 4,75 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il guadagno ammonterebbe a 3,30 volte quanto puntato.



