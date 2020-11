Diretta Pro Vercelli Giana Erminio/ Streaming video tv: ecco la capolista “virtuale”

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO: RISULTATO SCONTATO?

Pro Vercelli Giana Erminio, partita che sarà diretta dall’arbitro Marco Emmanuele, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 18 novembre come recupero nell’ottava giornata di Serie C 2020-2021. La squadra piemontese ha battuto il Como in trasferta nell’ultima giornata: una vittoria che di fatto la posiziona come capolista virtuale del girone A, perché ha 2 punti in meno del Renate ma anche due gare da recuperare. Avendo giocato meno di tutta la concorrenza, i bianchi possono davvero pensare di prendere il largo e riscattare così le ultime stagioni, volando verso la promozione diretta; situazione complicata quella della Giana Erminio, che arriva dal ko casalingo contro il Pontedera ed è rimasta ancorata alla penultima posizione, in compagnia dell’Olbia. Le due partite da recuperare fanno ben sperare ma il passo è negativo; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pro Vercelli Giana Erminio, intanto possiamo provare a fare una valutazione circa le scelte dei due allenatori con la lettura delle probabili formazioni.

PRO VERCELLI GIANA ERMINIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Giana Erminio non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita di Serie C, come tutte le altre, si potrà invece seguire sul portale Eleven Sports che ormai da anni fornisce l’intera gamma delle gare di terza divisione in diretta streaming video. Sono due le possibilità per accedere al servizio: sottoscrivere un abbonamento per la stagione sportiva oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento il cui prezzo, salvo eccezioni, è stato fissato all’inizio dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI GIANA ERMINIO

In Pro Vercelli Giana Erminio Francesco Modesto si affida al consueto 3-4-2-1: Carosso può giocare in difesa con De Marino e Hristov a proteggere il portiere Saro, sulle fasce laterali Petris e Blaze si candidano per prendere le maglie di Iezzi e Clemente secondo quello che sarebbe un naturale turnover. Rischiano a questo proposito anche Lund Nielsen e Emmanuello: almeno uno dei due potrebbe riposare lasciando il posto a Graziano, attenzione anche a Della Morte che potrebbe avere un posto sulla trequarti in sostituzione di Zerbin, verso la conferma Rolando (comunque insidiato da Borello) mentre Comi se la gioca con Padovan per il ruolo di prima punta. La Giana Erminio di Cesare Albè utilizza un 4-3-1-2 nel quale Capano potrebbe fungere da vertice basso del rombo, con Greselin schierato davanti a lui e due attaccanti che salvo controindicazioni saranno come sempre Perna e Ferrario, quasi insostituibili. A giocare come mezzali i due candidati sono Finardi e Pinto, con il possibile inserimento di D’Ausilio per una soluzione più offensiva; la difesa dovrebbe essere la stessa di domenica, al massimo De Maria può prendere il posto di Zugaro sulla corsia sinistra ma Perico sarà confermato a destra, così come la coppia centrale Marchetti-Bonalumi e il portiere Acerbis.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Pro Vercelli Giana Erminio: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 6,00 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 3,85 volte l’importo investito con questo bookmaker.



