Diretta Pro Vercelli Giana Erminio, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Piola per il decimo turno di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO, POSSIBILE SORPASSO OSPITE!

Si scende in campo dalle ore 17:30 di domenica 19 ottobre 2025 per la diretta Pro Vercelli Giana Erminio. Presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli la Pro tenterà di proseguire la sua rincorsa ai playoff confermandosi nelle caselle che valgono la post season ma per raggiungere questo obiettivo dovranno evitare di perdere contro i rivali odierni.

Nella decima giornata del girone A della Serie C i Leoni se la devono vedere contro la Giana, distante appena due punti in classifica. I piemontesi hanno sin qui ottenuto dodici punti, al pari dell’Albinoleffe, raggiungendo la sesta posizione mentre i lombardi, adesso dodicesimi, ne hanno conquistati dieci, come le Dolomiti Bellunesi e la Virtus Verona.

Sconfitti nello scorso turno per 1 a 0 in trasferta sul campo del Trento a causa del gol realizzato da Sangalli, i Bianchi Eusebiani puntano a riscattarsi immediatamente magari chiudendo l’incontro con il primo pareggio stagionale. I ragazzi della Martesana sono invece in serie positiva da tre partite consecutive.

Nell’ultimo weekend i biancazzurri non sono però andati oltre un pareggio senza reti per 0 a 0 in casa contro il Novara e l’intenzione è quantomeno quella di proseguire su questa strada e non venire battuti per la quarta volta in quest’annata avendo già rimediato altrettanti pareggi e solo due vittorie. Alle loro spalle ci sono almeno quattro formazioni che aspettano di poter approfittare di un nuovo passo falso.

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi scegliere di vedere la diretta Pro Vercelli Giana Erminio su Sky oppure su Now TV. Entrambe le piattaforme proporranno la partita in streaming attraverso le loro applicazioni come Sky Go. In televisione la gara andrà invece in onda sul canale Sky Sport 255.

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Giana Erminio: modulo iniziale 4-3-3 con Livieri in porta, Piran, Marchetti, Coccolo e Pino in difesa, Iotti, Huiberts e Burruano in mediana, Mallahi, Comi ed O. Sow nel tridente offensivo per i padroni di casa. Il tecnico Vinicio Espinal punterà invece sul 3-5-2 in partenza con Zenti fra i pali, Colombara, Alborghetti e Ruffini nelle retrovie, Previtali, Occhipinti, Nelli, Marotta e Vitale a centrocampo, Capalli e Gabbiani in attacco.

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO, LE QUOTE

Le quote fornite alla vigilia per la diretta Pro Vercelli Giana Erminio sembrano propende per il successo dei padroni di casa se si ipotizza l’eventuale esito finale di questo incontro. Secondo Sisal i piemontesi sono dati vincenti a 2.25 mentre il successo degli ospiti viene invece pagato a 3.00. Il pareggio resta l’opzione meno concreta col segno x quotato infatti a 3.20.