Diretta/ Pro Vercelli Juventus U23 streaming video tv: reduci da pari (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI JUVENTUS U23: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Pro Vercelli Juventus U23, gara secca valida per il secondo turno della fase a gironi dei play-off di Serie C, andrà in scena mercoledì 4 maggio a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Silvio Piola. Le due squadre sono entrambe reduci da un pari che all’esordio ha permesso loro di passare il turno in virtù del migliore piazzamento nella classifica al termine della stagione regolamentare. I Leoni eliminando la Pergolettese, mentre i bianconeri avendo la meglio sul Piacenza.

Questa volta, però, soltanto una delle due avrà la meglio. Il campo vede favoriti gli uomini di Franco Lerda, che avranno anche in questa occasione due risultati utili a favore, oltre a disputare la sfida determinante tra le mura amiche. La squadra di Lamberto Zauli ha dunque l’obbligo di portare a casa una vittoria per continuare a sognare. La gara, comunque, si preannuncia equilibrata.

DIRETTA PRO VERCELLI JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pro Vercelli Juventus U23, valida per i play-off di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto: gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della diretta Montevarchi Gubbio esclusivamente in streaming. Ciò soltanto nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI JUVENTUS U23

Andiamo adesso a dare un’occhiata alle probabili formazioni di Pro Vercelli Juventus U23, su cui non si evidenziano particolari assenze. I giocatori sono tutti a disposizione dei loro allenatori. Il tecnico dei padroni di casa, Franco Lerda, dovrebbe mettere in campo un 3-4-3: Rizzo M.; Auriletto, Masi, Cristini; Iezzi, Louati, Vitale, Crialese; Della Morte, Comi, Panico. Il tecnico degli ospiti, Lamberto Zauli, dovrebbe optare invece per un 4-3-1-2: Israel; De Winter, Poli, Riccio, Anzolin; Sersanti, Leone, Zuelli; Soulé; Brighenti, Cudrig.

QUOTE PRO VERCELLI JUVENTUS U23

Le quote di Pro Vercelli Juventus U23, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobey, lasciano pensare che ci sarà equilibrio in campo. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2.15, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, è offerto a 3.45. Infine il pareggio, con il segno X, prevede attualmente una quota di 3.05.











