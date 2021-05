Diretta Pro Vercelli Juventus U23/ Streaming video tv: Zauli ci crede! (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI JUVENTUS U23: DERBY AI PLAYOFF!

Pro Vercelli Juventus U23, che è in diretta alle ore 17:30 di mercoledì 19 maggio presso lo stadio Silvio Piola, vale per il secondo turno dei playoff di Serie C 2020-2021: derby piemontese affascinante, con un chiaro vantaggio per i bianchi che, oltre a poter giocare in casa, potranno anche pareggiare e qualificarsi alla fase nazionale. È però una Pro Vercelli delusa quella che inizia il suo cammino in post season, perché sperava nella promozione diretta ma ha perso punti preziosi nelle sfide decisive, e ora sa che prendersi la Serie B sarà davvero complicato.

Diretta Juve Stabia Palermo/ Streaming video tv: un playoff intrigante! (Serie C)

La Juventus U23 l’anno scorso aveva stupito – vincendo anche la Coppa Italia Serie C, e timbrando i playoff alla seconda partecipazione al campionato – quest’anno Lamberto Zauli potrebbe fare lo stesso e intanto ha eliminato la Pro Patria vincendo a Busto Arsizio, arrivando dunque a questo derby in piena fiducia e volendo fare un altro colpo. Aspettando che la diretta di Pro Vercelli Juventus U23 si giochi, proviamo a valutare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita dei playoff.

Risultati Serie C/ Diretta gol live score, 2° turno playoff dei gironi

DIRETTA PRO VERCELLI JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Juventus U23, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sempre però possiamo ricordare che le partite di Serie C sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche anno si occupa del campionato di terza divisione. Il servizio sarà in diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si può abbonare al sito per un periodo stagionale, ma anche decidere di acquistare di volta in volta il singolo evento.

Diretta/ Cesena Matelica (Serie C) streaming video tv: occhio alla matricola

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI JUVENTUS U23

Nel 3-4-2-1 di Francesco Modesto, per Pro Vercelli Juventus U23, Comi dovrebbe ritrovare spazio come prima punta, e alle sue spalle agirebbe Rolando con Zerbin al suo fianco; panchina dunque per Costantino e Della Morte, a centrocampo invece si rivedrà Lund Nielsen (con Awua o Luca Rizzo) mentre sulle corsie laterali i favoriti dovrebbero essere Clemente e Leonardo Gatto. Difesa dunque a tre: Masi, Auriletto e Hristov sono in ampio vantaggio sulla concorrenza per proteggere il portiere Saro. Quello di Zauli è un 3-5-2: a protezione di Israel giocano Anzolin, Alcibiade e Dragusin, dalla prima squadra farà ritorno anche Di Pardo che agirà a destra con Félix Correia sull’altro versante, e dovremmo vedere anche Fagioli titolare come regista in mezzo al campo, con Filippo Ranocchia e uno tra Peeters e Troiano ad agire sulle mezzali. Davanti, Andrea Brighenti sarà confermato: poi è ballottaggio tra Alejandro Marqués e Marley Aké per la seconda maglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA