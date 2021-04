DIRETTA/ Pro Vercelli Lecco video streaming tv: è una sfida dall’ampio passato

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO: I TESTA A TESTA

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Pro Vercelli Lecco, andiamo a controllare anche lo storico che interessa i due club, oggi in campo per il recupero della 35^ giornata. Dati alla mano possiamo oggi parlare di ben 19 precedenti ufficiali, questi occorsi dal 1946 a oggi e pure in occasione del secondo come del terzo campionato nazionale: nel complesso a bilancio spiccano poi ben otto pareggi, con 4 successi dei piemontesi e sette affermazioni dei lombardi. Vale poi la pena di ricordare che l’ultimo testa a testa occorso tra Pro Vercelli e Lecco è recente e naturalmente risale al turno di andata del campionato di Serie C ancora in corso, per la precisione alla 16^ giornata. Allora al Rigamonti fu successo lombardo per 2-0 con i gol di Capogna e Iocolano. (agg Michela Colombo)

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: Lecco già ai playoff e ora...

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Pro Vercelli Lecco sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento. L’incontro infatti non rientra nella diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

DIRETTA/ Juve Stabia Catanzaro video streaming tv: i precedenti del match sono 13

PRO VERCELLI LECCO: SFIDA AD ALTA QUOTA

Pro Vercelli Lecco, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per il recupero della sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Piemontesi in campo per difendere il terzo posto in un quadro difficile, con la formazione allenata da Francesco Modesto alle prese con 5 assenze per il Covid. La squadra ha deciso comunque di affrontare questo recupero col Lecco senza aspettare il recupero dei giocatori fermati dalla pandemia: con Como e Alessandria che si giocheranno la Serie B nello scontro diretto della prossima settimana, la Pro Vercelli cercherà di confermare almeno il terzo posto, che al momento divide la terza piazza con il Renate ma con due partite disputate in meno.

DIRETTA/ Foggia Monopoli video streaming tv: satanelli con vantaggio nei precedenti

Scenderà in campo per blindare il piazzamento anche il Lecco che si gioca invece il quinto posto con la Pro Patria, entrambe le squadre a 57 punti ma i blucelesti hanno questa partita da recuperare che potrebbe riportarli avanti. Il Lecco però non vince in campionato da 3 partite consecutive: un pareggio con l’Olbia nell’ultima sfida disputata, anche se il cammino della squadra allenata da Gaetano D’Agostino resta lusinghiero.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI LECCO

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Vercelli e Lecco allo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Luca Gotti scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Savini; Cerini, Petrungaro, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Piccoli, Giorgione; Cori, Manconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Semplici con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pissardo; Celjak, Marzorati, Merli Sala; Masini, Marotta, Lora, Capoferri; Azzi, Iocolano; Mastroianni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Pro Vercelli Lecco, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.40 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA