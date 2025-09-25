Diretta Pro Vercelli Lecco, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Piola per la sesta giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo i dati e le statistiche della diretta di Pro Vercelli Lecco, chi avrà di più il pallino del gioco? La Pro Vercelli è una squadra che costruisce molto dalle corsie laterali: con una media di 6 corner guadagnati a partita e un possesso palla stabile al 52%, cerca costantemente di allargare il gioco per poi crossare verso l’area. In fase realizzativa, però, i numeri non sono sempre all’altezza della mole di lavoro: 12 tiri in media con un xG di 1,3, ma solo il 39% nello specchio. Il Lecco, invece, è più diretto: meno possesso (46%) e meno passaggi completati, ma un tasso di conversione migliore, con circa 1,4 gol segnati a partita a fronte di 10 tiri tentati.

Difensivamente la Pro Vercelli appare più solida, subendo in media 1 gol a gara, mentre i lombardi concedono di più, oltre 1,5 reti a partita, pagando spesso disattenzioni sulle seconde palle. Ne emerge un confronto tra una squadra che punta sulla continuità del gioco e una che cerca di essere concreta nelle poche occasioni costruite. Adesso via al commento live della diretta di Pro Vercelli Lecco, si parte finalmente. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire la diretta Pro Vercelli Lecco in streaming sia che siate abbonati a Now Tv sia che abbiate sottoscritto un contratto con Sky, scaricando ed accedendo ovviamente all’app di Sky Go. Per chi volesse seguire la sfida sulla propria televisione dovrà invece sintonizzarsi sul canale Sky Sport 259.

PRO VERCELLI LECCO, UN BUON AVVIO DI STAGIONE

Comincia giovedì 25 settembre 2025 alle ore 20:45 la diretta Pro Vercelli Lecco. Presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli gli Eusebiani hanno l’obiettivo di accorciare le distanze in classifica proprio sui diretti rivali della sesta giornata, protagonisti di un avvio di stagione davvero entusiasmante dopo i primi turni del campionato 2025/2026.

I lombardi si sono infatti resi protagonisti di una partenza quasi perfetta ottenendo ben quattro vittorie ed un unico pareggio contro la Triestina nella prima sfida giocata in trasferta. I blucelesti sono a pari punti, ben tredici, con la capolista Vicenza, davanti a loro soltanto per colpa della differenza reti sin qui maturata.

I Manzoniani vanno dunque in cerca del quarto successo consecutivo avendo battuto in serie la Dolomiti Bellunesi, l’Inter Under 23 e pure il Trento nello scorso turno. Un po’ più in basso, a quota nove come la Pergolettese, troviamo quindi la compagine di casa, a sua volta reduce da una bella vittoria conquistata lontano dalle mura amiche.

La squadra allenata dal tecnico Valente ha appunto avuto ragione del Novara aggiudicandosi il derby piemontese di misura per 1 a 0 con il gol realizzato da Asane Sow a ridosso dell’intervallo. In questo modo i Leoni hanno rialzato la testa e riscattato le due sconfitte patite di fila contro l’Union Brescia e la Virtus Verona.

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà 4-3-3 con Livieri in porta, Carosso, Clemente, Coccolo e Piran in difesa, Iotti, Huibers e Burruano nel mezzo e tridente formato da Akpa Akpro, Comi ed A. Sow per gli uomini del tecnico Santoni se si ipotizzano le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Lecco. Dall’altra parte mister Valente dovrebbe decidere di optare per il modulo 3-4-1-2 con Furlan come estremo difensore schermato da Tanco, Battistini e Ferrini, Pellegrino, Zanellato, Mallamo e Kritta in mediana, mentre Furrer unirà i reparti dietro a Sipos e Galeandro al fine di schierare i suoi lombardi dall’inizio.

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO, LE QUOTE

Le quote ci descrivono l’esito finale di un match che potrebbe essere, seppur leggermente, a favore dei padroni di casa se si parla della diretta Pro Vercelli Lecco. Per Sisal ad esempio i lombardi potrebbero avere qualche problema nel conquistare i tre punti in questa sesta giornata del torneo ed avrebbero invece le stesse chances di pareggiare o di vincere lontano dalle mura amiche se si guarda ai segni x e 2, entrambi quotati a 2.80. La Pro dovrebbe invece spuntarla per un soffio con l’1 indicato appunto a 2.60.