DIRETTA/ Pro Vercelli Legnago Salus video streaming tv: ci sono appena 3 precedenti (Serie C, 9 marzo 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI LEGNAGO SALUS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pro Vercelli Legnago Salus sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo gli unici tre incontri giocati tra queste due formazioni. La prima sfida è terminata con la vittoria in trasferta per il Legnago con il risultato di 0-1. Ad andare in rete l’attaccante dell’Avellino Lorenzo Sgarbi. Seconda partita che ha visto trionfare invece con lo stesso risultato la formazione attualmente in casa.

A decidere la partita la rete al minuto 61 dell’attaccante attualmente alla Carrarese, Giuseppe Panico. L’ultima partita giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata, andata in scena il 4 novembre 2023. Ad andare in rete per prima la Pro Vercelli grazie alla zampata di Mustacchio; pareggio Legnago con il belga Van Ransbeeck. (Marco Genduso)

DIRETTA PRO VERCELLI LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Pro Vercelli Legnago Salus servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

LA PRESENTAZIONE

Questa sera di oggi 9 marzo alle ore 18:30, si terrà la diretta di Pro Vercelli Legnago Salus, valida per la 31esima giornata di Serie C. I padroni di casa, attualmente decimi in classifica, arrivano da una sconfitta per 2-1 contro la Pro Patria e cercheranno di riscattarsi di fronte al proprio pubblico per non perdere altri punti che potrebbero compromettere l’accesso ai Playoffs.

Dall’altro lato del campo, gli ospiti veneti si trovano al sesto posto e arrivano da una vittoria contro la Pergolettese. Una vittoria convincente e ora si trovano di fronte ad un avversario molto agevole sulla carta, il Legnago però dovrà fare attenzione che non è raro vederli perdere contro squadre meno blasonate.

PRO VERCELLI LEGNAGO SALUS: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione alle probabili formazioni della diretta di Pro Vercelli Legnago Salus, dove ci si aspetta di vedere Maggio in campo sin dal primo minuto. Si tratta di un attaccante centrale versatile che gioca nel ruolo del falso nove, dotato di una tecnica raffinata e di un tiro micidiale che lo rendono una minaccia costante per la difesa avversaria.

Per quanto riguarda il Legnago Salus, ci si aspetta di vedere Boci sull’out di sinistra. Boci è un giocatore che offre un prezioso supporto difensivo alla sua squadra, ma è anche in grado di avanzare e contribuire all’azione offensiva quando si presenta l’opportunità.

PRO VERCELLI LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Vediamo in ultima analisi le quote della diretta di Pro Vercelli Legnago Salus, grazie al sito della Snai. Il segno 1 viene fissato a 2 e garantirebbe la vittoria casalinga, mentre quella ospite a 1,5. Il segno X viene invece quotato a 2,5.











