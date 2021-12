Diretta/ Pro Vercelli Mantova streaming video tv: bianchi oltre la crisi (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI MANTOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pro Vercelli Mantova, in diretta sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. I Bianchi dopo l’arrivo di Franco Lerda in panchina sono riusciti a opporre una prima reazione dopo quattro sconfitte consecutive, espugnando il campo del Fiorenzuola con un secco 0-2 e riagganciando al momento la zona play off, all’ottavo posto a quota 23 punti assieme ad Albinoleffe e Lecco.

Diretta/ Fiorenzuola Pro Vercelli (risultato finale 0-2): esordio vincente per Lerda!

Il Mantova resta invece quartultimo in classifica dopo un pari interno senza reti contro la Pro Patria, terzo pari consecutivo con i virgiliani che sono arrivati a 11 pareggi ma che faticano moltissimo a fare bottino pieno, con sole due vittorie nel loro cammino finora. Dopo 18 anni le due formazioni si ritrovano di fronte in una partita di campionato a Vercelli, la sfida tra la Pro e il Mantova il 9 novembre 2003 finì con un pareggio con il punteggio di 1-1.

Diretta/ Mantova Pro Patria (risultato finale 0-0): Nicco si divora il vantaggio!

DIRETTA PRO VERCELLI MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Mantova non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pro Vercelli Triestina (risultato finale 1-2): inutile la rete di Silenzi!

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Mantova, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Franco Lerda schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Valentini; Cristini, Masi, Auriletto; Bruzzaniti, Awua, Emmanuello, Iezzi, Gatto; Della Morte, Comi. Risponderà il Mantova allenato da Maurizio Lauro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marone; Pinton, Pilati, Milillo, Panizzi; Messori, Bucolo, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Bertini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Silvio Piola di Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA