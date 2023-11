DIRETTA/ Pro Vercelli Novara video streaming tv: così è andata negli ultimi anni (Serie C, 13 novembre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI NOVARA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pro Vercelli Novara avrà l’arduo compito di chiudere la giornata corrente di serie C. In attesa del fischio da parte del direttore di gara vi proponiamo i precedenti storici giocati tra questi due club. Le ultime 5 partite giocate tra queste due formazioni hanno presentato sempre tanto spettacolo per questo derby piemontese. Quattro successi per la Pro Vercelli mentre soltanto uno per il Novara. Le prime due sfide sono terminate con vittorie di misura da parte dei bianconeri sul Novara; il risultato più pesante tra questi 5 scontri e quello del 23 gennaio 2021.

Vittoria in rimonta per la Pro Vercelli con i gol di Emmanuello e Comi. Ad aprire le danze la rete di Lanini. Le ultime due sfide hanno presentato una vittoria a testa. Successo Novara con il risultato di 1-2 grazie ai gol di Gonzalez e Galuppini; e vittoria Pro Vercelli in trasferta con il gol decisivo firmato da Guindo. In quest’ultima partita anche due espulsioni, una per parte. Ciancio per il Novara; Calvano per la Pro Vercelli. (Marco Genduso)

PRO VERCELLI NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Vercelli Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Vercelli Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO VERCELLI NOVARA: UN DERBY AFFASCINANTE!

Pro Vercelli Novara, in diretta lunedì 13 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. La Pro Vercelli sta vivendo un inizio di stagione positivo nel Girone A di Serie C, inserendosi nella lotta per i playoff promozione. L’ultima partita contro il Legnago si è conclusa con un pareggio 1-1, e nelle ultime sei giornate la squadra ha ottenuto quattro vittorie, subendo una sola sconfitta contro il Mantova, attuale capolista. Mattia Mustacchio si distingue come il giocatore più in forma, con cinque gol segnati nelle ultime cinque partite.

Il Novara, al contrario, sta affrontando un inizio di stagione complicato e occupa l’ultima posizione nel Girone A di Serie C. Dopo la sconfitta in Coppa Italia Serie C contro il Pontedera, la squadra di mister Giacomo Gattuso ha ottenuto cinque pareggi e subito sette sconfitte in dodici partite di campionato, ancora in attesa della prima vittoria. Sebbene il pareggio 2-2 contro il Renate sembrasse poter rappresentare una svolta, l’ultimo turno ha portato una netta sconfitta per 0-3 contro l’AlbinoLeffe.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Novara, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Spavone; Nepi, Mustacchio, Condello. Risponderà il Novara allenato da Giacomo Gattuso con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Boscolo Palo; Boccia, Bertoncini, Urso; Caradonna, Calcagni, Di Munno, Donadio; Migliardi, Corti; Rossetti.

PRO VERCELLI NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Vercelli Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











