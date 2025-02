DIRETTA PRO VERCELLI NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Pro Vercelli Novara? Una delle partiyte più interessante di questo turno di Serie C del girone A, scopriremo presto il perché visto che in questa rubrica abbiamo a che fare con trend e dati che ci faranno capire chi potrebbe avere il pronostico dalla propria parte. Iniziamo con la Por Vercelli, squadra che nelle ultime dieci partite ha alzato di 5km la media percorsa a partita, questo ha permesso di abbassare la media gol subiti di circa 3 decimi anxhe se l’attacco non è molto migliorato.

C’è però da dire che la squadra che ha vinto sette scudetti ha alzato al 18% le reti segnate nel primo quarto d’ora di gioco. Questo ci porta invece al Novara che è la squadra che invece da questo punto di vista subisce più gol di tutti in questa fascia oraria, ben il 18% delle reti totali subite arrivano in quei quindici minuti. Passiamo adesso al commento live della diretta di Pro Vercelli Novara, il commento live sta per avere il suo fischio di inizio e noi non vogliamo perderlo! (ag. Gianmarco Mannara)

INFO STREAMING DELLA DIRETTA PRO VERCELLI NOVARA: COME VEDERLA?

Per seguire il derby in diretta Pro Vercelli Novara con Sky o potrete vederla in tv oppure su cellulare in diretta streaming video su NOW TV e Sky GO.

PRO VERCELLI NOVARA: IN CAMPO IL DERBY DELLE RISAIE

A chiudere la venticinquesima giornata del Girone A di Serie C ci penserà lo storico derby della diretta Pro Vercelli Novara in campo lunedì 3 febbraio. La sfida è una delle più suggestive del calcio italiano e metterà di fronte due squadre che vivono nel mito di Silvio Piola.

La Pro Vercelli di Banchini arriva da un prestigioso pareggio in casa del Padova capolista che ha portato la squadra ad un punto dai playout. Quattro vittorie consecutive ma una penalizzazione di due punti per violazione amministrativa hanno riempito le giornate del Novara di Gattuso che si gioca i playoff e rimane saldo in sesta posizione.

PRO VERCELLI NOVARA, PROBABILI FORMAZIONI

Per entrare nel vivo della diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni di questo derby. La Pro Vercelli di Banchini andrà in campo con la difesa a tre formata da Clemente, Anton e De Marino. Pino e Iezzi saranno i due esterni di centrocampo mentre l’attacco sarà affidato alla coppia Siafa–Coppola.

Il Novara di Gattuso, invece, si affiderà all’esperto Minelli tra i pali e difeso da un trio composto da Cannavaro, Lorenzini e Khailoti. Calcagni e Agyemang agiranno come esterni di centrocampo a supporto delle due punte che saranno Morosini e Ongaro.

PRO VERCELLI NOVARA, LE QUOTE

Secondo le quote che il bookmaker Snai ha previsto per la diretta Pro Vercelli Novara, il derby sorride agli ospiti almeno nel pronostico, e siamo sul filo di lana: infatti, appena un quarto di punto separa il segno 2 per la vittoria del Novara dal successo della Pro Vercelli, abbiamo rispettivamente valori da 2,55 e 2,70 volte la somma che sceglierete di investire. È però molto vicino anche il pareggio: in questo caso la vostra vincita a 2,90 volte la posta in palio.