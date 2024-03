Diretta/ Pro Vercelli Padova, streaming video tv: oltre 25 punti di differenza (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI PADOVA, OSPITI IN TRASFERTA A PIEMONTE

La diretta Pro Vercelli Padova, in programma domenica 24 marzo alle ore 14:00, racconta della 33esima giornata di Serie C Girone C. I piemontesi non vincono dall’8 gennaio contro il Lumezzane, la prima gara del 2024. Da quel giorno solo pareggi e sconfitte per la Pro, attualmente in una striscia di dodici gare di fila senza vittorie.

Catania Padova a porte chiuse/ La decisione ufficiale per la finale di Coppa Italia Serie C (21 marzo 2024)

Il Padova invece ha perso solamente tre volte in questo 2024. Inoltre, i biancorossi hanno vinto l’andata della finale di Coppa Italia Serie C contro il Catania per 2-1 grazie alle reti di Palombi e Crisetig nel primo tempo. In campionato, il Padova è secondo a +8 punti dal Vicenza terzo e con una gara ancora da recuperare quindi virtualmente a +11.

Padova Catania, arrestati cinque ultras rossazzurri/ Per i disordini nella finale Coppa Italia Serie C 2024

PRO VERCELLI PADOVA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Vercelli Padova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pro Vercelli Padova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PRO VERCELLI PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Padova vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Sassi, difesa a quattro con Iezzi, Parodi, Citi e Sarzi. Le mezzali saranno Iotti e Haoudi con Santoro regista. In attacco Mustacchio, Nepi e Maggio.

Diretta/ Padova Catania (risultato finale 2-1): accorcia Monaco! (Coppa Italia C, 19 marzo 2024)

Il Padova replica con il medesimo assetto tattico che vedrà in porta Zanellatti, retroguardia composta da Kirwan, Delli Carri, Perrotta e Villa. A centrocampo ci saranno Radrezza, Crisetig e Vara. In avanti il tridente vedrà Palombi a destra, Capelli a sinistra e Zamparo punta.

PRO VERCELLI PADOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Vercelli Padova danno favorita la squadra ospite a 1.77. Secondo sisal, l’1 è dato a 4.50 mentre la X a 3.40.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella sfida, è quotato 2.25 con l’Under a 1.54. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.10 e 1.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA