Diretta Pro Vercelli Pergolettese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA PRO VERCELLI PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Pro Vercelli Pergolettese? Cerchiamo di capire insieme chi tra queste due realtà avrà la possibilità di portare a casa i tre punti visto che si tratta di una delle partite più interessanti da un punto di vista prettamente per ragioni di classifica. La Pro Vercelli è una delle migliori in fase difensiva: 0,8 xGA, 4,0 tiri concessi nello specchio e 81% di passaggi riusciti sotto pressione. Il 65% delle azioni pericolose nasce dal corridoio destro, dove la squadra cerca ampiezza e cross rapidi.

La Pergolettese invece lavora sulle transizioni: 1,5 xG, 45% di possesso, e un dato notevole di 14,6 recuperi palla nella metà campo offensiva. È anche una delle squadre più disciplinate del girone (1,6 gialli di media), ma più esposta nel gioco aereo (solo 47% dei duelli aerei vinti). Pro Vercelli più brillante nella ripresa (59% dei gol dopo l’intervallo), Pergolettese più incisiva nei primi minuti (35% entro il 25’). Sul piano atletico, leggera supremazia ospite (10,7 km per giocatore contro 10,2). Adesso via al commento live della diretta di Pro Vercelli Pergolettese, si comincia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO VERCELLI PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Pro Vercelli Pergolettese è garantita in tv dai canali di Sky Sport, mentre per la diretta streaming video vi dovrete rivolgere alla piattaforma Now Tv.

I PIEMONTESI VOGLIONO RIPARTIRE!

Manca sempre meno a una diretta Pro Vercelli Pergolettese che sarà molto intensa, alle ore 14:30 di domenica 26 ottobre si gioca una sfida playoff nell’undicesima giornata del girone A di Serie C 2025-2026, anche se a dire il vero entrambe le squadre non sono troppo abituate alla vittorie negli ultimi turni.

La Pro Vercelli l’ha comunque raccolta tre settimane fa contro la Dolomiti Bellunesi, poi ha perso sul campo del Trento in maniera sorprendente e, tornata al Silvio Piola, non ha saputo battere la Giana Erminio, quindi possiamo parlare di un periodo di flessione che comunque non pareggia quello dell’avversaria odierna.

Vediamo infatti come la Pergolettese non vinca addirittura dal 12 settembre: successo sul campo dell’Ospitaletto, ma da quel momento i cremaschi hanno già perso due volte in casa e una anche in trasferta (contro la Dolomiti Bellunesi), nell’ultimo turno pareggio casalingo contro la Triestina.

Insomma: forse stiamo parlando di due squadre in flessione che si affrontano nella diretta Pro Vercelli Pergolettese, comunque c’è sempre la possibilità che una delle due o entrambe sappiano ritrovarsi e allora accomodiamoci per seguire insieme questa partita, intanto con un resoconto sulle scelte di campo.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PERGOLETTESE

Ecco allora che nella diretta Pro Vercelli Pergolettese dovremmo vedere il 4-3-3 per Michele Santoni: Livieri occupa i pali della porta piemontese con Marchetti e Coccolo davanti a lui, Piran e Carosso giocano come terzini mentre in mezzo al campo un’alternativa concreta è certamente Rutigliano, che insidia Burruano e Iotti con la probabile conferma del perno centrale El Bouchataoui. Davanti c’è dunque un tridente: Jean Guy Akpa Akpro è in ballottaggio con Asane Sow a destra, Mallahi con Ousseynou Sow a sinistra, Giuseppe Coppola se la gioca con Comi per il ruolo di centravanti.

Nella Pergolettese Sean Parker sconta la seconda giornata di squalifica, stop anche per Bane: Giacomo Curioni allora pensa a Benvenuto per affiancare Lambrughi al centro della difesa, con Doldi in porta e Aidoo e Capoferri ancora sugli esterni bassi. Arini come sempre comanda la zona mediana del campo, dove Careccia può tornare utile scalzando eventualmente Dore o Tremolada (più il primo che il secondo); attacco a tre uomini anche per i cremaschi, occhio al testa a testa Ferrandino-Tomaselli a destra con Pessolani sull’altro versante, come prima punta avremo uno tra Corti e Sartori.

PRO VERCELLI PERGOLETTESE: PRONOSTICO E QUOTE

Leggiamo brevemente anche il pronostico della Sisal per la diretta Pro Vercelli Pergolettese, con il successo dei piemontesi che, regolato dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare 2,20 volte quanto messo sul tavolo laddove il segno 2 che identifica la vittoria dei cremaschi porta in dote 3,40 volte quello che avrete pensato di investire, infine l’eventualità del pareggio ha un valore che corrisponde a 2,90 volte la posta in palio.