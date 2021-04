Diretta Pro Vercelli Piacenza/ Streaming video tv: emiliani in forte crisi (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI PIACENZA: CHE RISCHIO PER I LUPI!

Pro Vercelli Piacenza, partita diretta dal signor Giuseppe Collu, si gioca alle ore 15:00 di domenica 25 aprile e rientra nel programma della 37^ giornata per il girone A, nel campionato di Serie C 2020-2021. Rischio enorme per i lupi, tra le grandi delusioni della stagione: dopo le stagioni a lottare per la promozione gli emiliani hanno vissuto un’annata tremendamente complicata, nell’ultimo turno hanno perso in casa contro l’Albinoleffe e ora potrebbero dover giocare il playout per evitare di tornare in Serie D.

Diversa la situazione della Pro Vercelli, che si presenterà ai playoff come una potenziale candidata alla promozione: del resto era questo l’obiettivo dichiarato dei piemontesi, che però hanno giocato mercoledì contro il Lecco e torneranno in campo anche tra pochi giorni, per un tour de force a causa dei recuperi che potrebbe ora togliere energie preziose. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Pro Vercelli Piacenza, intanto spendiamo qualche minuto per analizzare meglio le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA PRO VERCELLI PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Piacenza potrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare: è stata la grande novità della stagione, con apertura ai clienti del pacchetto Calcio. In alternativa, naturalmente, resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports che da anni fornisce le partite di Serie C in diretta streaming video: gli abbonati potranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire il match, che potrà anche essere acquistato singolarmente ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PIACENZA

Leggendo le probabili formazioni di Pro Vercelli Piacenza, ipotizziamo che Francesco Modesto si affidi al consueto 3-4-2-1: Saro il portiere, davanti a lui terzetto Masi-Auriletto-Hristov e invariati anche i due laterali, con Mezzoni a destra e Leonardo Gatto a sinistra. In mezzo al campo Awua e Lund Nielsen restano favoriti su Emmanuello e Merio, davanti a loro i due trequartisti saranno sicuramente Rolando e Zerbin con Costantino a fare da riferimento avanzato per tutti. Il Piacenza di Cristiano Scazzola è in campo con un modulo quasi identico: qui un solo trequartista, Suljic, a supporto di due attaccanti con De Respinis che tornerebbe titolare in luogo di Galazzi, confermando Cesarini. In difesa mancherà lo squalificato Paolo Marchi: spazio allora a Saputo o Martimbianco come centrale al fianco di Battistini e Corbari, in porta giocherà Libertazzi mentre in mediana Pedone e Antonio Palma saranno accompagnati da Gonzi e Visconti, che giocheranno come esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico ufficiale su Pro Vercelli Piacenza possiamo avvalerci delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ad averle emesse: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,55 volte la puntata, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,70 la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 6,25 volte quanto avrete messo sul piatto.



