Diretta/ Pro Vercelli Pistoiese (Serie C) streaming video tv: per il ritorno in vetta

DIRETTA PRO VERCELLI PISTOIESE: SFIDA DURA PER I PIEMONTESI!

Pro Vercelli Pistoiese, diretta dal signor Maggio di Lodi, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C, che si disputerà in un turno infrasettimanale. I piemontesi cercano il ritorno in vetta dopo essere scivolati al quarto posto a causa dei rinvii: la Pro ha disputato finora solo 7 partite rispetto alle 9 di Renate, Pro Sesto e Carrarese, che ora precedono i Bianchi vercellesi in classifica. Dopo tre vittorie consecutive la Pro Vercelli ha pareggiato senza gol sul campo dell’Olbia, quindi non è più scesa in campo. Per rimontare la Pro Vercelli cercherà di battere una Pistoiese che si è però appena rimessa in carreggiata dopo tre sconfitte consecutive. Gli Orange infatti hanno battuto in casa di misura il Pontedera, ottenendo il loro secondo successo in questo campionato e agganciando il treno di squadre a quota 9 punti, a cavallo tra la zona play out e quella che vale la salvezza diretta.

DIRETTA PRO VERCELLI PISTOIESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Pistoiese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PISTOIESE

Le probabili formazioni di Pro Vercelli Pistoiese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Francesco Modesto con un 3-4-3: Saro; Hristov, Masi, De Marino; Iezzi, Graziano, Nielsen, Blaze; Rolando, Comi, Borello. Gli ospiti guidati in panchina da Nicolò Frustalupi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Perucchini; Camilleri, Romagnoli, Solerio; Simonti, Pierozzi, Valiani, Spinozzi; Cesarini, Tempesti; Gucci

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Pro Vercelli e Pistoiese offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 1.75, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 3.30 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 4.75.



