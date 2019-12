Diretta Pro Vercelli Pistoiese/ Streaming video tv: Gilardino favorito (Serie C)

Pro Vercelli Pistoiese, diretta dall’arbitro Claudio Panettella e match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus U23, per i piemontesi è arrivato un altro ko contro la Carrarese in campionato. Per la squadra di Gilardino con questi due ko si è interrotta una mini-serie positiva di 5 partite e la formazione ora galleggia al confine della zona play off, comunque lontana dalle potenzialità di rendimento che la Pro sperava di poter mettere in luce in questa stagione. La Pistoiese arriva all’appuntamento a un solo punto di distanza dai diretti avversari, dopo due pareggi consecutivi contro Pro Patria e Arezzo che hanno dimostrato come gli orange possano senz’altro puntare a una tranquilla salvezza, obiettivo centrale della squadra allenata da Pippo Pancaro. Per capire se si potrà anche agganciare il treno play off servirà qualche conferma in più, ad esempio considerando la classifica corta nella sua zona centrale, vincere a Vercelli significherebbe per la Pistoiese compiere un balzo in avanti significativo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Pistoiese non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PISTOIESE

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pro Vercelli Pistoiese, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola. La Pro Vercelli allenata da Gilardino schiererà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Mal, Schiavon, Varas; Azzi, Comi, Rosso. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Saro, Foglia, Erradi, Cecconi, Bani, Della Morte, Russo, Pisanello, Romairone, Iezzi, Carosso, Merio. Risponderà la Pistoiese guidata in panchina da Pancaro, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Pisseri; Dametto, Camilleri, Terigi; Ferrarini, Bordin, Spinozzi, Valiani, Llamas; Cappelluzzo, Stijepovic. Siederanno in panchina: Salvalaggio, Mazzarani, Cerretelli, Tartaglione, Gucci, Morachioli, Viti, Bortoletti, Tempesti, Luka, Vitiello, Capellini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Pro Vercelli Pistoiese, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.10, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.55. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.15, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.60.



