DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo i numeri in mano e cerchiamo attraverso la diretta di Pro Vercelli Pro Patria di capire come queste due squadre si affrontano sul rettangolo verde, cercando innanzitutto di evidenziare i trend che vengono portati sul rettangolo verde e poi grazie ad essi cercare di trovare soluzioni che possano mettere in mostra la favorita del pronostico. La Pro Vercelli nonostante un blocco basso a circa 23 metri dalla porta cerca sempre di correre il più possibile come mostra anche il dato sui 7,8 km percorsi in maniera tale da sfruttare l’atletismo dei sui giocatori.

Video AlbinoLeffe Pro Vercelli (3-1)/ highlights e gol: Lopez vince ed è quarto (7 aprile 2025, Serie C)

Purtroppo contro la Pro patria o per fortuna, dipende ovviamente da che punto la si vede, potrebbe essere un fattore determinante visto che subisce almeno un gol di media contro squadre che corrono più della media stagionale dell’intero campionato. Attenzione dunque, visto che poi gli ospiti nelle ultime tre giornate sono andati in porta solo nello 0,8 dei minuti a disposizione, il che ci porta a confermare la pro Vercelli come principale favorita per oggi. Sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pro Vercelli Pro Patria, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ AlbinoLeffe Pro Vercelli (risultato finale 3-1): tutto facile per Lopez (7 aprile 2025)

PRO VERCELLI PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Pro Vercelli Pro Patria è obbligatorio essere abbonati a Sky. Chi ha sottoscritto un abbonamento alla piattaforma satellitare non avrà problemi nel seguire il match in streaming sull’applicazione Sky Go. Servirà invece sintonizzarsi sul canale Sky Sport 254 per non perdersi neanche un momento dell’incontro.

SQUADRE ATTARDATE IN CLASSIFICA

In campo sabato 12 aprile 2025 dalle ore 17:30 per la diretta Pro Vercelli Pro Patria. Presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli si stanno per dare battaglia due formazioni che si trovano entrambe in zona retrocessione e desiderano quindi abbandonarla per continuare a giocare in Serie C anche nella prossima annata calcistica 2025/2026. E’ dunque quella che si può definire una sfida salvezza l’incontro fra piemontesi, in diciassettesima posizione con trentasei punti come la Triestina, e lombardi, al diciottesimo posto invece con trenta punti.

Video Pro Patria Alcione Milano (0-0)/ Gol e highlights: Rovida blinda il pari! (Serie C, 6 aprile 2025)

Gli Eusebiani arrivano però da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali subita per mano dell’Albinoleffe. Per i Leoni occorrono solo tre punti al fine di raggiungere la Pergolettese adesso matematicamente salva e dunque altri sei in più rispetto alla Pro Patria. A differenza dei rivali della trentaseiesima giornata, i Tigrotti arrivano invece dal pareggio maturato nel derby lombardo con l’Alcione Milano terminato senza reti segnate da entrambe le compagini.

DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’arrivo delle due squadre allo stadio, diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Pro Patria a partire dai padroni di casa. Il tecnico Banchini dovrebbe quasi certamente scegliere di puntare sul 3-5-2 con Franchi, Clemente, Marchetti, Carosso, Pino, Iotti, Schenetti, Romairone, Iezzi, Coppola e Comi dall’inizio. Un più articolato 3-4-2-1 con Rovida, Coccolo, Alcibiade, Reggiori, Somma, Mehic, Ferri, Barlocco, Terrani, Pitou e Toci sarà invece il modulo adoperato dal tecnico Massimiliano Caniato per schierare i lombardi in avvio.