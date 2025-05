DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA (RISULTATO FINALE 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Termina 1-0 per la Pro Vercelli il match di ritorno contro la Pro Patria, un risultato che, sommato all’andata, permette ai padroni di casa di conquistare la qualificazione al turno successivo. Una partita giocata sul filo dell’equilibrio, soprattutto nei primi 45 minuti, con le due squadre concentrate a studiarsi e a evitare errori in fase di costruzione. La prima occasione degna di nota arriva con Comi, che sfiora il vantaggio in contropiede ma viene atterrato al limite dell’area prima di concludere. È il primo segnale di una Pro Vercelli più intraprendente, che chiude in crescendo anche grazie a un’altra chance capitata a Rutigliano, la cui conclusione viene però neutralizzata facilmente dal portiere.

L’episodio decisivo arriva in avvio di ripresa: il pressing alto dei padroni di casa, efficace per tutta la partita, finalmente produce l’effetto sperato. Romairone intercetta un pallone mal gestito dalla retroguardia ospite e batte il portiere con freddezza, siglando l’1-0 che vale il passaggio del turno. La Pro Patria prova a reagire ma non riesce mai a creare veri pericoli, mentre la Pro Vercelli si chiude con ordine e protegge il vantaggio fino al triplice fischio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA (RISULTATO LIVE 1-0): SI RICOMINCIA

Avvio di ripresa perfetto per la Pro Vercelli in questa diretta, che sblocca il punteggio sullo 1-0 e rimette in parità il confronto complessivo, considerando il risultato dell’andata. A rompere l’equilibrio è Romairone, bravo e rapido nel leggere un errore in fase di impostazione della Pro Patria: il pressing alto dei padroni di casa, costante per tutto il primo tempo, finalmente dà i suoi frutti.

Romairone intercetta il pallone sulla trequarti, controlla e si presenta davanti al portiere con freddezza, battendolo senza esitazioni. Gol pesantissimo, che infiamma lo stadio e restituisce fiducia alla Pro Vercelli. La Pro Patria, fino a quel momento ordinata e attenta, si scopre vulnerabile proprio nel momento in cui serviva maggior lucidità. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA (RISULTATO LIVE 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Termina sullo 0-0 il primo tempo tra Pro Vercelli e Pro Patria, ma sono i padroni di casa a lasciare le sensazioni migliori. Dopo l’occasione iniziale con Comi in contropiede, è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa: questa volta è Rutigliano a inserirsi con i tempi giusti, raccogliendo un pallone vagante al limite dell’area piccola.

Il suo tiro, però, è centrale e viene neutralizzato senza affanni dal portiere ospite. La Pro Patria resta guardinga, bada a contenere e concede poco spazio, ma fatica a costruire. Gara ancora bloccata nel punteggio, ma con una Pro Vercelli più propositiva e decisa nel cercare il vantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Primi minuti di studio al Piola in questa diretta di Pro Vercelli Pro Patria, con le due squadre attente a non scoprirsi troppo in avvio. Il possesso è distribuito con equilibrio, e le linee difensive restano alte e compatte, in una fase iniziale giocata più sulla tattica che sull’intensità.

La prima vera occasione, però, è dei padroni di casa: un contropiede fulmineo libera Comi lanciato verso la porta, ma prima di poter calciare l’attaccante viene atterrato al limite dell’area, in una situazione che fa discutere. Nulla di fatto sul punteggio, ma primo squillo della Pro Vercelli che fa capire di poter far male negli spazi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Pro Vercelli Pro Patria. I numeri, infatti, parlano chiaro: la Pro Patria vanta una percentuale di vittorie nettamente superiore (58.97%) rispetto al 23.08% della Pro Vercelli, confermando un maggiore pragmatismo e capacità di capitalizzare anche le partite sporche e bloccate. A livello offensivo, i padroni di casa faticano notevolmente: solo 0.77 gol segnati in media a partita, contro gli 0.85 della Pro Patria, che pur senza eccellere in fase realizzativa mostra una produttività più costante. Difensivamente, però, la Pro Patria concede di più: 1.33 gol subiti per gara, contro l’1.13 dei vercellesi.

Un equilibrio fragile, dove chi segna meno sembra comunque subire di meno, e viceversa. La fotografia delle partite giocate parla di un contesto a basso punteggio. L’Over 1.5 si verifica nel 64.1% delle partite della Pro Vercelli, ma solo nel 33.33% di quelle della Pro Patria, che ha una chiara propensione a chiudere le partite sotto controllo. Anche l’Over 2.5 è relativamente raro: 35.9% per la squadra di casa, 41.03% per gli ospiti. Le gare in cui entrambe le squadre trovano la via del gol si attestano intorno al 56.41% per la Pro Vercelli, un numero che suggerisce quanto la squadra tenda a essere vulnerabile appena perde ordine in fase di non possesso. (agg. Gianmarco Mannara)

ECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA

L’appuntamento con la diretta Pro Vercelli Pro Patria è su Sky o su Now per chi non andasse allo stadio di persona. Entrambe le piattaforme garantiranno lo streaming sulle rispettive app di Sky Go e NOW TV. Resta da capire su quale canale l’emittente satellitare trasmetterà la sfida invece in televisione.

COSA SERVE AI PIEMONTESI

Si scende in campo sabato 17 maggio 2025, con orario d’inizio alle ore 17:15, per la diretta Pro Vercelli Pro Patria. Presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli i padroni di casa avranno bisogno di segnare almeno una rete e non dovranno nemmeno subirne se vorranno mantenere la categoria. Gli ospiti hanno vinto la partita d’andata di misura per 1 a 0 grazie alla rete segnata da Ferri qualche giorno fa. Questa situazione permette loro di poter puntare anche sul pareggio senza reti nella gara odierna.

Tuttavia ai piemontesi basterebbe a loro volta siglare una sola rete per annullare il vantaggio avversario. Avendo terminato la stagione regolare più in alto rispetto ai biancoblu, gli Eusebiani possono anche permettersi di non uscire per forza vincenti nel computo del doppio confronto. Nel girone A di Serie C le due compagini avevano finito il loro campionato in diciassettesima e diciottesima posizione avendo racimolato rispettivamente trentasette e trentaquattro punti.

PRO VERCELLI PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Pro Patria non dovremmo assistere a grossi cambiamenti rispetto a quanto visto all’andata e dunque il tecnico Gardano dovrebbe scegliere di puntare nuovamente sul 3-5-2 con Franchi, Clemente, Sbraga, De Marino, Iezzi, Schenetti, Rutigliano, Iotti, Carosso, Romairone e Comi dall’inizio. Il modulo 3-4-2-1 con Rovida, Bashi, Alcibiade, Coccolo, Piran, Ferri, Mallamo, Barlocco, Pitou, Rocco e Beretta sarà invece ancora una volta la scelta migliore da prendere secondo il tecnico Caniato per i suoi biancoblu.

DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA, LE QUOTE

Potendo giocare in casa la sfida di ritorno, per la diretta Pro Vercelli Pro Patria i bookmakers sembrano pensare ai piemontesi come possibili favoriti guardando alle quote proposte in questi giorni. Secondo Snai, ad esempio, il segno 1 non andrebbe pagato infatti oltre il 2.30 ed il pareggio è per adesso la seconda opzione più plausibile riguarda il pareggio, con l’x quotato appunto a 2.85. Meno chances ci sono invece per quanto concerne la vittoria dei lombardi, con il 2 fissato a 3.20.