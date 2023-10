DIRETTA/ Pro Vercelli Pro Patria (risultato 1-1) streaming video tv: Stanzani show! (Serie C 28 ottobre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI (RISULTATO LIVE 1-1): PAREGGIO

Verso la fine del primo tempo della diretta di Pro Vercelli e Pro Patria, la situazione di gioco è giunta a un equo pareggio di 1-1, con la Pro Patria che ha ottenuto il gol del pareggio grazie a una rete di Stanzani. La partita si è rivelata avvincente, con entrambe le squadre impegnate in scambi intensi e sfide tattiche sul terreno di gioco.

Video/ Pro Patria Trento (0-2) gol e highlights: la chiude Petrovic dal dischetto! (Serie C, 24 ottobre 2023)

Stanzani, con un colpo preciso e ben orchestrato, ha siglato la rete che ha riportato la Pro Patria in partita. La sua abilità nel finalizzare l’azione è stata evidente, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. La reazione dei tifosi sugli spalti è stata di entusiasmo, applaudendo il loro giocatore chiave per aver riportato la squadra in partita. Il clima di competitività è cresciuto ulteriormente, con entrambe le squadre determinate a prendere il controllo del gioco e a cercare di ottenere un vantaggio prima del fischio per la pausa. Gli appassionati presenti allo stadio erano ansiosi di vedere come si sarebbe sviluppata la partita nel secondo tempo, consapevoli della possibilità di ulteriori emozioni e colpi di scena. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Mantova Pro Vercelli (1-0) gol e highlights: vetta della classifica! (24 ottobre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA (RISULTATO LIVE 1-0): CHE RETE

Inizia la diretta di Pro Vercelli e Pro Patria, il punteggio si mantiene saldo sul 1-0, grazie a una rete di Mustacchio che ha fatto vibrare gli spalti. Il gol è stato il frutto di una manovra ben orchestrata dalla squadra di casa, dimostrando la precisione e l’efficacia degli schemi di gioco preparati. L’abilità di Mustacchio nel finalizzare l’azione mette in luce la qualità tecnica dei giocatori della Pro Vercelli, alimentando l’entusiasmo dei tifosi presenti allo stadio. La rete ha segnato l’inizio di una partita avvincente, con la squadra di casa determinata a difendere il vantaggio ottenuto.

Diretta/ Mantova Pro Vercelli (risultato finale 1-0): decisivo Muroni (Serie C, 24 ottobre 2023)

Il pubblico è coinvolto nell’atmosfera e sostiene la propria squadra con grande fervore. L’energia in campo è palpabile, e gli spettatori sono in attesa di vedere come reagirà la Pro Patria al svantaggio iniziale. La partita si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre che cercano di conquistare la vittoria. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO VERCELLI PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Pro Vercelli Pro Patria vede due squadre affrontarsi per la diciannovesima volta all’interno della propria storia. Spulciando i precedenti si notano ben 7 successi per la Pro Vercelli; altrettanti di parità e quattro vittorie per la Pro Patria. La prima volta queste due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra è stato nel 2010 con il successo della Pro Vercelli con il risultato di 2-1. Gara di ritorno che presentò invece il primo pareggio tra queste due formazioni (1-1).

La gara con più gol tra queste due squadre e quella giocata nel 2011. Si trattava della sfida play off, valevole per le semifinali, con il risultato finale di 5-2 in favore della Pro Patria. In quella sfida doppietta da parte di Pacilli. Tra il 2019 e il 2021 ben 5 pareggi consecutivi prima di lasciare spazio al successo della Pro Vercelli con il risultato di 4-1. L’ultima sfida dal punto di vista cronologico è quella giocata l’1 Febbraio di quest’anno con la vittoria in trasferta da parte della Pro Patria con il risultato di 0-2. (Marco Genduso)

PRO VERCELLI PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Vercelli Pro Patria sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pro Vercelli Pro Patria sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

SI GIOCA DI POMERIGGIO

La diretta Pro Vercelli Pro Patria, in programma sabato 28 ottobre 2023 alle 16:15, racconta della sfida tra due squadre divise da 5 punti. La Pro Vercelli è reduce dalla sconfitta contro il Mantova, ma nelle precedenti tre partite aveva trovato per tutte e tre le volte la vittoria, rispettivamente contro Vicenza, Giana Erminio e Pergolettese. Nove punti in tre partite che hanno dato lo slancio in classifica ai piemontesi.

La Pro Patria, avversaria odierna dei biancoscudati, invece, ha avuto un periodo di imbattibilità addirittura di cinque partite tra fine settembre e fine ottobre, fino ad arrivare alla sconfitta più recente contro il Trento in casa per 2-0 datata 24 ottobre 2023. Un ko che dunque ha interrotto un periodo quasi perfetto per la Pro Patria che ora ha come obiettivo quello di rialzare la china.

PRO VERCELLI PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pro Varcelli Pro Patria vedono i padroni di casa schierarsi con l’assetto tattico 4-3-3. In porta ci sarà Sassi, difesa 4, composta da Rodio, Camigliano, Fiumanò e Iecci. In cabina di regia Santoro, con Iotti e Spavone, Mezzali. Tridente offensivo, Mustacchio, Comi e Condello.

Risponde la Pro Patria con il modulo 3-5-2. Rovido con i guantoni, terzetto arretrato, composto da Saporetti, Fietta e Moretti. Esterni larghi saranno Renault e Ndrecka, con Ferri, Nicco e Bertoni al centro campo. In attacco Parker e Pitou.

PRO VERCELLI PRO PATRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote delle scommesse di Pro Vercelli Pro Patria vedono favorita la squadra di casa a 1.90. Sempre secondo Sisal il valore della X è di 3.15, mentre a 3.60 troviamo il 2 fisso.

Per quanto riguarda il l’esito Goal lo troviamo a 1.85 contro 1.72 dell’esito opposto. Infine concludiamo con l’Over 2.5 a 2.20 e l’Under 2.5 a 1.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA