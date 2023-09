DIRETTA/ Pro Vercelli Pro Sesto (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI PRO SESTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Pro Vercelli Pro Sesto ci consegna una partita tra due società storiche, che hanno una grande tradizione ma poi in epoca recente, come noto, sono parecchio calate; le ultime dieci sfide prendono in esame un arco temporale di 19 anni, perché si va dal dicembre 2004 allo scorso febbraio e sempre in Serie C, o comunque la terza divisione. Il bilancio ci racconta di quattro vittorie della Pro Sesto, tre affermazioni della Pro Vercelli e tre pareggi; l’anno scorso milanesi imbattuti anche con il colpo al Silvio Piola, merito dei gol di Nicolò Bruschi e Erik Gerbi con in mezzo il pareggio di Gianmario Comi.

La Pro Vercelli invece non batte la Pro Sesto nel suo stadio dall’ottobre 2009 – poi lo ha fatto una sola volta, in trasferta – ed era una partita valida per il girone A di Seconda Divisione Lega Pro, che si era risolta tra 71’ e 81’ con i gol messi a segno da Emanuele Chiaretti e Loreto Lo Bosco, per quella che era la settima giornata del torneo, e per entrambi si era trattato del primo timbro stagionale. (agg. di Claudio Franceschini)

PRO VERCELLI PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Vercelli Pro Sesto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Vercelli Pro Sesto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO VERCELLI PRO SESTO: UNA SFIDA CLASSICA!

Pro Vercelli Pro Sesto, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono chiamate a reagire a una sconfitta subita nell’ultimo turno di campionato. La Pro Vercelli è caduta sul campo della Triestina, restando a quota 4 punti nel girone A dopo la vittoria sul Lumezzane e il pareggio in casa del Renate.

La Pro Sesto è caduta per la seconda volta in trasferta, perdendo sul campo del Mantova dopo il ko all’esordio in casa della Pergolettese. Nel mezzo per i sestesi la vittoria tra le mura amiche contro il Fiorenzuola, che ha regalato ai biancazzurri lombardi i primi 3 punti della stagione. Il 23 ottobre 2022 la Pro Sesto ha vinto 1-2 l’ultimo precedente di campionato disputato in casa della Pro Vercelli.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Emmanuello, Santoro; Condello, Nepi, Maggio. Risponderà la Pro Sesto allenata da Francesco Parravicini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Giorgeschi, Toninelli, Maurizi; Sala, Marianucci, Gattoni, Bussaglia, Barranca; Arras, Florio.

PRO VERCELLI PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Vercelli Pro Sesto, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l'eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











