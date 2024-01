DIRETTA/ Pro Vercelli Renate (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Pro Vercelli Renate hanno visto spesso e volentieri l’incontro finire in parità. Infatti ben 6 gare su 11 di quelle giocate tra piemontesi e lombardi si sono concluse con il segno X, tra cui l’ultimo match disputato: 1-1 in casa delle Pantere alla seconda giornata, reti di Condello e Baldassin al novantaduesimo. Stesso risultato nell’ultima partita giocata a Vercelli, quella volta segnarono Malotti e Mustacchio su rigore.

Il successo più recente di una delle due squadre è da attribuire al Renate che con la rete di Esposito dagli undici metri decise la 22esima giornata della scorsa stagione. L’ultima vittoria della Pro Vercelli invece è del 2021 quando Della Morte e una doppietta di Costantino da subentrato fissarono il risultato sul 3-0. Il Renate rimase in dieci uomini al 56′ con l’espulsione per Galuppini. La Pro complessivamente ha segnato 13 gol nei testa a testa contro il Renate mentre le Pantere nerazzurre due in meno. Il computo delle vittorie totali è invece di 2 a testa, in perfetta parità. Infine, la gara con più reti tra queste due compagini è del 23 novembre 2019 quando terminò 2-2 con 4 gol complessivi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PRO VERCELLI RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Vercelli Renate sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Vercelli Renate in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Vercelli Renate, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Dopo la convincente vittoria in trasferta per 0-3 contro il Lumezzane, la Pro Vercelli affronta la prossima partita con un entusiasmo palpabile. La squadra guidata da Andrea Dossena sta attraversando un periodo di forma positivo, evidenziato dalle 3 vittorie, 1 pareggio e solo una sconfitta nelle ultime 5 partite, quest’ultima contro l’Arzignano. Attualmente, Condello e i suoi compagni occupano la quarta posizione in classifica con 35 punti.

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, sembra che il Renate abbia ritrovato un po’ di serenità grazie alle due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di gioco, l’ultima in casa col Fiorenzuola. Nonostante qualche incertezza in questa prima fase della stagione, la squadra di Alberto Colombo si trova comunque al decimo posto in classifica con 26 punti. L’incontro con la Pro Vercelli rappresenta una tappa cruciale per i nerazzurri; una vittoria sarebbe fondamentale per evitare di scivolare troppo in basso in classifica e allontanarsi dalla zona play off.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI RENATE

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Renate, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi, Iezzi, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini, Iotti, Santoro, Haoudi, Mustacchio, Nepi, Maggio. Risponderà il Renate allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fallani, Bosisio, Alcibiade, Auriletto, Anghileri, Baldassin, Esposito, Possenti, Tremolada, Paudice, Currarino.

PRO VERCELLI RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Vercelli Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











