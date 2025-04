DIRETTA PRO VERCELLI RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme quali sono le statistiche per la diretta di Pro Vercelli Renate, ultima gara per queste due squadre nel campionato regolare di Serie C e che oggi dovranno sistemare la questione playoffs. Prima però, sarà meglio capire chi tra le due compagini potrà avere la meglio in termini prettamente numerici per darci la favorita del pronostico e poi anche per capire quali saranno i trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde. Iniziamo dai padroni di casa, una delle squadre che corre di più in assoluto in questa stagione, dietro ovviamente all’Atalanta U23.

Abbiamo infatti 9km percorsi di media da goni giocatore di movimento che inizia e che finisce la partita, ma questo assetto stanca molto velocemente i ragazzi piemontesi che infatti nell’ultimo quarto d’ora del match subiscono il 18% delle reti totali, una delle percentuali più alte di tutta la stagione. Il Renate invece si difende in maniera classica, nel senso più italiano del termine con 22 metri di distanza dalla porta e poi però si cerca di strutturare l’azione una volta che si è recuperato il pallone. Abbiamo il 15% di reti segnate dopo una serie di dieci passaggi, il che fa ben sperare per la prossima stagione. Adesso però partiamo con il commento live della diretta Pro Vercelli Renate, il fischio di inizio è vicino, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO VERCELLI RENATE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non puoi recarti allo stadio per vedere la diretta Pro Vercelli Renate allora puoi scegliere se guardarla su Now o su Sky. Chi è abbonato ad una di queste due piattaforme non avrà infatti problemi nel seguire la gara in streaming. Si può dunque effettuare l’accesso a Now Tv o a Sky Go.

BISOGNA VINCERE E SPERARE

La diretta Pro Vercelli Renate è in programma per venerdì 25 aprile 2025 alle ore 16:30. Presso lo Stadio Silvio Piola i piemontesi hanno ancora a disposizione una debole possibilità di evitare il playout ed evitare la retrocessione in Serie D. La Pro, che ha perso di recente contro la Feralpisalò, si trova infatti in sedicesima posizione con trentasette punti, appena due in meno della Pergolettese che potrebbe quindi essere scavalcata se quest’ultima dovesse essere sconfitta dalla Pro Patria contro cui sarà impegnata.

I lombardi sono ormai certi di dover prolungare la stagione per puntare alla salvezza ma potrebbero in ogni caso mettere in difficoltà la compagine di Crema al fine di onorare il campionato. Il Renate, invece, si appresta ad affrontare i playoff per provare a raggiungere la promozione in Serie B. Le Pantere, che hanno sconfitto proprio la Pergolettese nel turno precedente, hanno a loro volta l’occasione di saltare un turno preliminare e cominciare la loro rincorsa al campionato cadetto dai sedicesimi di finale se in contemporanea l’Albinoleffe dovesse essere messo KO dalla Virtus Verona. I nerazzurri hanno totalizzato cinquantasette punti e sono adesso al quinto posto nel girone A.

DIRETTA PRO VERCELLI RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa allenati dal tecnico Marco Banchini non dovrebbero ripresentarsi in campo dall’inizio usando il 4-4-2 con Franchi, Clemente, Serpe, Sbraga, Iezzi, Contaldo, Emmanuello, Schenetti, Pino, Comi e Coppola che è stato sconfitto una settimana fa se pensiamo a quelle che sono le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Renate. Gli uomini guidati da mister Foschi invece non dovrebbero discostarsi molto dal modulo 3-4-1-2 con Bartoccioni, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Eleuteri, Calì, Esposito, Ghezzi, Mazzaroppi, De Leo e Bocalon per contenere il desiderio di salvezza dei rivali di giornata.