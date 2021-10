Diretta Pro Vercelli Sudtirol/ Streaming video tv: è il big-match (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI SUDTIROL: GRANDE SFIDA!

Pro Vercelli Sudtirol, in diretta dallo stadio Silvio Piola della città piemontese, è il big-match che ci farà compagnia alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021, per la settima giornata del girone A di Serie C. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Pro Vercelli Sudtirol sarà davvero il piatto forte nel girone A di questa domenica di inizio ottobre. La Pro Vercelli è seconda in classifica con 14 punti, ma il pareggio di mercoledì contro la Virtus Verona va considerato come un mezzo passo falso e di conseguenza adesso servirebbe tornare alla vittoria per restare in scia al Padova e staccare una rivale pericolosa.

Il Sudtirol infatti è terzo in classifica con 13 punti e dal canto suo sogna il sorpasso alla piazza d’onore. Gli altoatesini arrivano da una vittoria per 2-0 contro il Renate che ha consentito al Sudtirol di avvicinarsi alla Pro e di rendere così ancora più intrigante la partita che ci attende questo pomeriggio allo stadio Piola: siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa succederà in Pro Vercelli Sudtirol…

DIRETTA PRO VERCELLI SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pro Vercelli Sudtirol è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare infatti la trasmetterà in pay-per-view su Sky Sport 255. C’è poi naturalmente la possibilità offerta da Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI SUDTIROL

Naturalmente c’è grande attesa anche circa le probabili formazioni di Pro Vercelli Sudtirol. Per i padroni di casa modulo 3-5-2 con Auriletto, Masi e Cristini nella difesa a tre davanti al portiere Tintori; a centrocampo folta linea a cinque con Crialese, Vitale, Emmanuello, Rizzo e Iezzi da destra a sinistra; infine Rolando e Come potrebbero formare la coppia d’attacco della Pro.

Modulo 4-3-3 invece per il Sudtirol, che potrebbe proporre i seguenti titolari: Poluzzi in porta; De Col, Zaro, Vinetot e Fabbri davanti a lui nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto formato da Tait, Gatto e Broh; infine il tridente offensivo del Sudtirol potrebbe vedere titolari Casiraghi, Fischnaller e Voltan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pro Vercelli Sudtirol, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale ma non troppo a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,10 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Sudtirol.



