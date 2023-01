Diretta/ Pro Vercelli Trento, streaming video tv: Comi sfida Pasquato (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI TRENTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pro Vercelli Trento, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Zona playoff e salvezza i rispettivi obiettivi, il cammino è lungo ma quelli in palio questo pomeriggio sono punti fondamentali.

La Pro Vercelli è nona in classifica con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. I piemontesi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dal Padova di Torrente. Il Trento, invece, è diciottesimo a quota 18 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte. La formazione di Tedino arriva a questo appuntamento dalla vittoria per 2-1 sulla Juventus U23.

PRO VERCELLI TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Trento non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Vercelli Trento sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI TRENTO

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Trento. Partiamo dalla compagine piemontese, in campo con il 4-2-3-1: Valentini, Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio, Corradini, Saco, Gatto, Vergara, Iotti, Comi. Passiamo adesso alla compagine ospite, Tedino opta per il 4-3-3: Marchegiani, Galazzini, Ferri, Vitturini, Semprini, Ballarini, Damian, Fabbri, Saporetti, Brighenti, Pasquato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Pro Vercelli favorita sul Trento secondo i principali bookmakers italiani. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse attraverso i numeri di Eurobet: la vittoria della Pro Vercelli è a 1,85, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo del Trento paga 4,10 volte la posta. Non ci sarà grande spettacolo secondo gli analisti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,70.

