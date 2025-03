DIRETTA PRO VERCELLI TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, manca ormai pochissimo alla diretta di Pro Vercelli Trento, ma prima di immergerci nella diretta facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire insieme che tipo di partita andremo a vedere quest’oggi a livello statistico. In questo modo capiremo sia i trend delle due squadre ma anche quella che potrebbe essere la favorita di oggi. Iniziamo dalal pro Vercelli, squadra che da inizio stagione ha aumentato i giri del motore e adesso corre in media 8 km a partita, davvero molto se pensiamo che a inizio campionato i km macinati erano solo 6.

DIRETTA/ Union Clodiense Pro Vercelli (risultato finale 2-0): Biondi sfiora il raddoppio! (23 febbraio 2025)

Il Trento invece sta trovando molto fortuna con una difesa impenetrabile che ha concesso solo 1,3 gol nelle ultime cinque partite- Ecco come sono arrivati tanti punti in cosi poco tempo. Mentre invece il pro Vercelli ha consesso in media 1,3 gol nello stesso campione di partite, il che ci porta al prossimo aggiornamento di questa sfida. La diretta di Pro Vercelli Trento continua nel prossimo aggiornamento con il commento live, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Trento Pergolettese (risultato finale 1-1): pari allo scadere! (Serie C, 21 febbraio 2025)

DIRETTA PRO VERCELLI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Pro Vercelli Trento in tv, vi dovrete rivolgere a Sky Sport e in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go o Now Tv.

SOFFERENZA PIEMONTESE!

Siamo vicini alla diretta Pro Vercelli Trento che andrà in scena alle ore 17:30 di sabato 1 marzo 2025: anticipando i temi della 29^ giornata di Serie C 2024-2025, per il girone A, potremmo dire che siamo di fronte a due squadre che ultimamente stanno faticando ma la pressione è tutta sulle spalle della Pro Vercelli, che arriva da tre sconfitte consecutive ma soprattutto ha perso contro due rivali dirette, Lecco e Triestina (quest’ultima in casa) e poi ha ceduto all’Union Clodiense fanalino di coda, una crisi senza fine per una squadra che adesso si trova in zona playout e rischia seriamente di dover giocare lo spareggio per non retrocedere.

DIRETTA/ Trento Lumezzane (risultato finale 2-2): pareggio agguantato! (16 febbraio 2025)

Il Trento ha fatto due punti nelle ultime tre e perso due delle ultime cinque: è come se l’aria di alta classifica abbia frenato una squadra che comunque sta viaggiando oltre le aspettative, tanto da potersi qualificare alla fase nazionale dei playoff, ma venerdì scorso ha pareggiato in casa contro la Pergolettese e prima ancora lo aveva fatto, sempre al Briamasco, contro il Lumezzane, dunque serve riprendere la marcia per evitare di essere riassorbiti dal gruppone. Vedremo cosa succederà nella diretta Pro Vercelli Trento, intanto facciamo un breve recap di quelle che potrebbero essere le formazioni al Silvio Piola.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI TRENTO

Da valutare in che modo Marco Banchini intenderà schierare la sua squadra nella diretta Pro Vercelli Trento: il modulo dovrebbe rimanere il 3-5-2 con Franchi in porta coperto da Carosso, Clemente e Marchetti, sulle corsie laterali si va verso la conferma di Iezzi a destra mentre a sinistra potrebbe giocare Antolini, a giostrare nel settore nevralgico Emmanuello, Iotti e Vigiani che però sono insidiati da Rutigliano che potrebbe portare qualcosa di diverso, allo stesso modo uno tra Romairone e Siafa può sostituire Giuseppe Coppola andando così ad affiancare Comi.

La risposta di Luca Tabbiani sta in un 4-3-3: Trainotti per Kassama in difesa con la conferma di Cappelletti, Barlocco in porta e i due terzini Di Cosmo e Maffei. In mezzo mancherà Aucelli: spazio dunque a Titi o Puzic, Armand Rada sarà il playmaker davanti alla difesa con Giannotti da mezzala offensiva mentre nel tridente uno spazio potrebbe averlo Diego Peralta che andrebbe a giocare sull’esterno per Disanto, spostando eventualmente Anastasia sulla corsia mancina. Davanti scalpita Toni Petrovic, ma il bomber Di Carmine dovrebbe essere ancora titolare.

DIRETTA PRO VERCELLI TRENTO, QUOTE E PRONOSTICO

Difficile sbilanciarsi sulla diretta Pro Vercelli Trento, anche le quote dell’agenzia Snai ci consegnano un pronostico assai incerto. Gli ospiti potrebbero essere leggermente favoriti, la vittoria del Trento varrebbe 2,50 volte la giocata sul segno 2. Si può vincere qualcosa in più, ma nemmeno troppo, con le altre due opzioni, perché il segno X vi premierebbe 2,80 volte la posta in palio, infine con il segno 1 si toccherebbe quota 2,85.