Diretta Pro Vercelli Triestina streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA PRO VERCELLI TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso al vedere le statistiche che precedono la diretta di Pro Vercelli Triestina, in questo modo capiremo chi riuscirà a portare a casa i tre punti in una sfida che sulla carta sembra alquanto combattuta. La Pro Vercelli è tra le squadre più organizzate del girone: 56% di possesso medio, 1,6 xG, 1,2 xA, e una fase difensiva solida (0,9 xGA, 3,6 tiri concessi nello specchio). Il 64% delle azioni offensive nasce da catene laterali, ma la squadra tende a chiudere le partite nei finali (45% dei gol dopo il 70’).

La Triestina risponde con una delle migliori manovre della categoria: 61% di possesso, 2,0 xG, 1,9 xA, e una precisione di passaggio dell’88%. Il 69% delle occasioni da gol arriva da combinazioni centrali, ma la difesa soffre i cross (37% dei gol subiti da palla laterale). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,3 gialli a testa), ma più duelli vinti dai piemontesi (55% contro 50%). Una gara dal grande valore tecnico: il palleggio elegante della Triestina contro la concretezza della Pro Vercelli. Passiamo ora al prossimo aggiornamento dove vedremo insieme il commento live della diretta di Pro Vercelli Triestina, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA PRO VERCELLI TRIESTINA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Pro Vercelli Triestina è appannaggio dei canali tv di Sky Sport, anche la diretta streaming video su Now sarà riservata ai soli abbonati.

PRO VERCELLI TRIESTINA: STORIA AL PIOLA!

Stiamo per vivere la diretta Pro Vercelli Triestina, lo stadio Silvio Piola ospita alle ore 14:30 di domenica 9 novembre la partita che si gioca per la 13^ giornata nel girone A di Serie C 2025-2026 e il primo dato è chiaramente quello dei ben 26 punti di distanza tra le due squadre, che si deve naturalmente al ben noto -23 che incombe sui giuliani.

In questo momento la Triestina, che ha richiamato lo storico allenatore Attilio Tesser per provare il miracolo, si trova a -18 dal penultimo posto: chiaramente il quadro piange e la squadra ne risente sul campo, dove lotta con orgoglio (sarebbe salva) ma ha perso le ultime due partite più per sconforto che per altro.

Situazione di cui può approfittare la Pro Vercelli, che punta a tornare ai playoff: i piemontesi erano partiti molto bene, poi sono leggermente calati ma ancora a fine ottobre hanno vinto in casa contro la Pergolettese, peccato che sia poi arrivato il ko di Cittadella ma in mezzo grande colpo in Coppa Italia, eliminando il Vicenza in trasferta.

Adesso però si parla di campionato e la diretta Pro Vercelli Triestina, sia pure per motivi diversi, è delicata per entrambe le squadre; aspettando che arrivi il calcio d’inizio proviamo a fare qualche utile valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI TRIESTINA

Cosa dire allora della diretta Pro Vercelli Triestina per quanto riguarda le formazioni? Michele Santoni sceglie il modulo con il tridente offensivo, poi da valutare se Mallahi e Ousseynou Sow possano essere in campo subito al posto di Jean-Guy Akpa Akpro e Asane Sow, Giuseppe Coppola può essere confermato come centravanti e alle spalle di questo reparto ecco El Bouchataoui che comanda una mediana che contempla anche Iotti e Burruano, con Rutigliano che però non parte battuto. In difesa Marchetti e Coccolo dovrebbero essere i due centrali a protezione di Liviero, Piran e Furno i due esterni bassi.

Per quanto riguarda la Triestina, Tesser ha nel 4-3-1-2 il suo modulo di riferimento: Tommaso Silvestri e Andrea Moretti davanti a Matosevic che è in porta, D’Amore e Anzolin i terzini, poi centrocampo solido e compatto con Ionita a fare il grande veterano e mettersi in cabina di regia, Voca però ne insidia la titolarità. Crnigoj e Jonsson ancora una volta dovrebbero fungere da mezzali d’assalto, dando anche una mano alla zona della trequarti dove Gunduz e D’Urso devono vincere la concorrenza di Pedicillo e Jaron Vicario, partendo comunque favoriti; allo stesso modo Faggioli sembra poter avere la meglio su Kljajic per la maglia da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO PRO VERCELLI TRIESTINA

Quasi inevitabilmente sono i padroni di casa ad avere il favore del pronostico nella diretta Pro Vercelli Triestina, la Snai infatti ci dice che il segno 1 per questa ipotesi vale 2,25 volte quello che avrete pensato di mettere su piatto mentre per il segno 2 che regola il successo degli alabardati siamo ad un valore pari a 3,05 volte la posta in palio, infine si può puntare sul segno X per il pareggio che vi consentirebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte la vostra giocata.