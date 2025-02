DIRETTA PRO VERCELLI TRIESTINA, SCONTRO SALVEZZA AL PIOLA

Sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15:00 è prevista la diretta Pro Vercelli Triestina. Allo Stadio Silvio Piola di Vercelli si può dire che va in scena uno scontro salvezza tra due compagini che non vogliono abbandonare la categoria nonostante le difficoltà espresse fino a questo momento della stagione in corso. I piemontesi si trovano pericolosamente in bilico sul precipizio rappresentato dalla zona retrocessione occupando il quindicesimo posto con i loro trenta punti ma vengono dalla pesante sconfitta, poichè patita contro una diretta concorrente come il Lecco, nell’ultimo weekend di campionato.

Gli alabardati, invece sono ancor più attardati con ventisei punti, dovendo recuperarne pure uno di penalizzazione, in diciassettesima posizione. L’avvio di stagione è stato abbastanza complicato ma i friulani sono in serie positiva avendo racimolato un pareggio e due vittorie battendo pure di recente il ben più quotato Trento, che lotta infatti per un piazzamento nella parte più alta della zona playoff. La squadra di Tesser ha lo scopo di proseguire questo cammino da poco intrapreso per provare a scongiurare il pericolo della Serie D nelle settimane a venire.

DIRETTA PRO VERCELLI TRIESTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Pro Vercelli Triestina sia in streaming che in televisione a patto che tu sia abbonato a Sky. Chi possiede una regolare iscrizione potrà usare dunque sia l’applicazione di Sky Go che sintonizzare la tv sul canale Sky Sport 253.

PRO VERCELLI TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tutte da decifrare le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Triestina prima dell’avvio. Il modulo 4-4-2 con Rizzo, De Marino, Marchetti, Clemente, Antolini, Iotti, Emmanuello, Pino, Vigiani, Siafá e Comi potrebbe essere anche rivisitato da mister Banchini dopo il KO subito contro il Lecco. Più semplice invece indicare l’eventuale riproposizione del 4-3-1-2 con Roos, Bianay Balcot, Frare, Silvestri, Tonetto, Fiordilino, Correia, Ionita, D’Urso, Vertainen ed Olivieri che ha sconfitto il Trento per mister Tesser.

DIRETTA PRO VERCELLI TRIESTINA, LE QUOTE

Dando un occhio ai siti di scommesse in particola bwin, si può vedere come la squadra ospite sia quella favorita anche se non di molto con i padroni di casa e il pareggio molto quotati ugualmente, la quota della vittoria della Pro Vercelli infatti è di 2.87, mentre la vittoria della Triestina è di 2.35, infine il pareggio ha una quota di 2.85 che si discosta poco da quella dei padroni di casa