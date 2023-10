DIRETTA PRO VERCELLI VICENZA/ Video streaming tv: precedenti a favore piemontese (Serie C, 9 ottobre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI VICENZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Pro Vercelli Vicenza mette davanti due formazioni che negli ultimi 5 match hanno sempre dato spettacolo in campo. Tra il 2016 e il 2023 le due formazioni si sono affrontate 5 volte con due successi per la Pro Vercelli; altrettanti di pareggio e una sola vittoria per i biancorossi. Nel 2016 ben due pareggi con i risultati di 1-1. In entrambi i casi vantaggi iniziali dei padroni di casa, poi rimontati dal pareggio avversario ospite. Nel 2017 la vittoria della Pro Vercelli per 0-1, grazie alla rete realizzata dall’attaccante Comi che in maglia biancorossa avrebbe timbrato il cartellino in ben 9 occasioni nel corso della stagione successiva.

Sfida successiva che vide ancora una volta il successo dei bianconeri in trasferta con il risultato di 2-3: ad andare in gol Vergara, Calvano e Della Morte. L’ultima sfida porta la vittoria del Vicenza grazie al successo ottenuto in casa della Pro Vercelli con il risultato sonoro di 1-4. Protagonista del match Franco Ferrari. L’attaccante argentino ha regalato ai propri tifosi una pregevole tripletta contro gli avversari bianconeri, portando a casa i tre punti ed il pallone della partita. (Marco Genduso)

PRO VERCELLI VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Vicenza sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Vercelli Vicenza in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO VERCELLI VICENZA: BIANCONERI IN GRANDE SPOLVERO

La diretta Pro Vercelli Vicenza, in programma lunedì 9 ottobre alle ore 20:30 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone A. Il posticipo sarà tutto da seguire visto che i bianconeri stazionano a otto punti e si presentano a questa sfida dopo la bella vittoria contro il Fiorenzuola. In casa vicentina, invece, la classifica è molto positiva e un successo nel match odierno consegnerebbe la vetta della graduatoria.

PRO VERCELLI VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pro Vercelli Vicenza, sfida in programma lunedì 9 ottobre alle ore 20:30 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. In casa bianconera mister Andrea Dossena punterà sul consueto 4-3-3: Iezzi e Rodio i terzini mentre nel tridente spazio a Condello, Nepi e Maggio. Per gli ospiti guidati in panchina da mister Aimo Diana spazio a Ierardi, Golemic e Laezza nel pacchetto difensivo. Saranno Costa e Da Col i due esterni del 3-5-2 mentre il tandem offensivo sarà composto da Ferrari e Della Morte.

PRO VERCELLI VICENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Pro Vercelli Vicenza danno per favorita la squadra veneta con il segno 2 proposto a 1.90. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dell’undici piemontese è dato a 3.60 mentre il pareggio si gioca a 3.45.

