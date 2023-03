Diretta/ Pro Vercelli Vicenza streaming video Rai: biancorossi in fiducia (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI VICENZA: I PIEMONTESI VOGLIONO FARE LO SGAMBETTO

La diretta Pro Vercelli Vicenza, in programma lunedì 6 marzo alle ore 20:30, racconta di una gara tra due squadre con obiettivi diversi. I piemontesi arrivano dal pari esterno con la capolista Pro Sesto, segno X che consegna alla Pro la quinta gara di fila senza vincere. Meglio il trend recente dei vincentini: oltre ad essersi aggiudicato il primo round della finale di Coppa Italia di Serie C con la Juventus U23, i Lanerossi hanno vinto due delle ultime tre gare di campionato e sono attualmente al quinto posto, a quattro lunghezze dalla vetta.

In casa la Pro Vercelli non si trova proprio a suo agio come testimonia il quindicesimo posto per rendimento interno ultimamente caratterizzato da una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate tra le mura amiche. Il Vicenza fuori casa ha totalizzato venti punti e fa parte del gruppetto delle otto squadre su venti ad aver raggiunto “quota 20 punti in trasferta”.

PRO VERCELLI VICENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni Pro Vercelli Vicenza vede i piemontesi scendere in campo col 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto contro la Pro Sesto. In porta Rizzo, difesa a quattro formata da Anastasio, Rizzo, Cristini e Iezzi. In mediana Calvano-Saco mentre la batteria di trequartisti è composta da Laribi, Gatto e Vergara. Unica punti Arrighini.

Risponde il Vicenza con 3-4-1-2. Tra i pali Iacobucci, trio difensivo Ndiaye-Ierardi-Sandon. Nella zona nevralgica del campo Dalmonte, Ronaldo, Jimenez (match-winner di Coppa) e Greco. Alle spalle del duo Begic-Ferrari, ci sarà Della Morte.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pro Vercelli Vicenza vedono favoriti gli ospiti. I biancorossi sono quotati 2.10 contro i 3.40 dei padroni di casa. Segno X a 3.20 equivalente al pareggio.

Questione Gol: entrambe le squadre a segno vengono offerte a 1.87 mentre il segno opposto, No Gol, lo troviamo a 1.80. Più ampia la forbice tra Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.15 e 1.65.











