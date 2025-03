DIRETTA PRO VERCELLI VICENZA, QUATTORDICI POSIZIONE DI DIFFERENZA

Le due squadre vogliono continuare a vincere per avvicinarsi ai loro rispettivi obiettivi. La diretta Pro Vercelli Vicenza si disputerà domenica 30 marzo 2025 alle ore 15:00 con quasi 40 punti in classifica tra le due formazioni.

I piemontesi della Pro Vercelli sono ritornati a vincere in occasioni del 2-1 inflitto all’Alcione Milano in trasferta. L’ultimo successo è arrivato il 3 febbraio nel derby piemontese contro il Novara. Ora la Pro è a 36 punti, a -1 dalla zona salvezza occupata dal Lecco.

Il Vicenza continua a spingere sull’acceleratore e dopo la sconfitta per 2-0 contro la FeralpiSalò ha messo a referto sette risultati utili consecutivi tra cui le preziose vittorie contro Lumezzane, Arzignano, Novara e Caldiero Terme.

DOVE VEDERE DIRETTA PRO VERCELLI VICENZA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Pro Vercelli Vicenza? Allora l’unica possibilità sarà collegarvi a Sky, abbonandovi al pacchetto Calcio. Stesso discorso per la diretta streaming che si appoggia all’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI VICENZA

La Pro Vercelli si schiererà con il modulo 3-5-2 con Franchi in porta, difesa a tre composta da Carosso, Marchetti e Clemente. A centrocampo spazio al quintetto Iezzi, Iotti, Emmanuello, Schenetti e Niang mentre Romairone e Comi saranno le due punte.

Il Vicenza replica con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Confente; protetto dai compagni Laezza, Cuomo e Leverbe. Gli esterni saranno Talarico e Beghetto mentre Carraro e Ronaldo in mediana. Della Morte sarà trequartisti con Rauti e Morra in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PRO VERCELLI VICENZA

Con un discreto vantaggio, il Vicenza è favorito con il 2 fisso a 1.56 rispetto all’1 in favore della Pro Vercelli a 6. Il pareggio invece è dato a 3.55. Chiudiamo con Over 2.5 a 2.233 e Under a 1.50.

