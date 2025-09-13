Analisi della diretta Pro Vercelli Virtus Verona, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA PRO VERCELLI VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme un po’ di dati prima di immergerci nella diretta di Pro Vercelli Virtus Verona, in questo modo osserveremo dei trend che ci permetteranno o meno di capire chi tra le due formazioni può o no avere la emglio alla fine di questa ora e mezza di gioco. Il Pro Vercelli mostra una media di reti attese (xG) in linea con una squadra dal profilo offensivo presente, mentre la difesa della Virtus Verona a oggi è più fragile: la squadra concede in media 1,65 xGA a partita, un dato che la colloca tra le retroguardie più vulnerabili nel girone.

A livello di fase difensiva, la Virtus Verona subisce circa 1,8 gol a trasferta, mentre il Pro Vercelli a casa resta più solido, ma anch’esso concede mediamente 1,8 gol. Si attende quindi una partita ad alto tasso offensivo, dove la concretezza in fase realizzativa e la resilienza dietro potrebbero fare la differenza. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Pro Vercelli Virtus Verona, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Pro Vercelli Virtus Verona: dove vedere la partita in diretta streaming tv

Per poter seguire alle 15.00 in diretta Pro Vercelli Virtus Verona chi sarà interessato dovrà essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport che anche quest’anno e per i prossimi avrà l’esclusiva sulla competizione, si dovrà poi scegliere se sintonizzarsi al canale Sky Sport per vedere il singolo evento o Sky Sport Calcio dove è presente la Diretto Gol, o in alternativa se si vorrà utilizzare lo streaming su SkyGo o NowTv.

Piemontesi in grande condizione

Lo Stadio Silvio Piola ospiterà oggi, 13 settembre 2025, la diretta Pro Vercelli Virtus Verona, partita che alle quarta giornata del girone A di Serie C mette di fronte due squadre che lo scorso anno sono state protagoniste, in positivo in un caso e in negativo nell’altro. I piemontesi infatti hanno avuto una stagione difficile che li ha visti salvarsi solo grazie ai playout ma quest’anno sono partita con il piede giusto e hanno già ottenuto due vittorie fermate solo dalla pesante sconfitta 5-0 in casa dell’Union Brescia.

Per i veneti invece l’anno passato è stato sicuramente positivo visto che hanno lottato fino alla fine per una posizione alta all’interno dei playoff, ma la nuova stagione non è partita nel migliore dei modi visto il solo punto nelle due partite giocate, una in meno visto il rinvio dell’ultima giornata in cui avrebbero dovuto sfidare l’Inter U23.

Pro Vercelli Virtus Verona: probabili formazioni

La diretta Pro Vercelli Virtus Verona dovrebbe vedere un approccio diverso per i due allenatori con Michele Santoni, tecnico dei piemontesi, che confermerà il più possibile gli undici visti nelle prime uscite mentre Luigi Fresco, allenatore rossoblù cercherà di modificare qualcosa per ottenere risultati migliori.

Il 4-2-3-1 dei padroni di casa quindi vedrà Livieri in porta, Piran, Clemente, Coccolo e Furno in difesa, Huiberts e Iotti in mediana, Akpa Akpro, Rutigliano e Sow sulla trequarti e Comi in attacco, gli ospiti invece si presenteranno con un 4-4-2 con Sibi, Amadio, Munaretti, Toffanin e Bassi, Zarpellon, Gatti, Muhameti e Patanè, Mancini e De Marchi.

Diretta Pro Vercelli Virtus Verona: pronostico finale

Non è facile provare ad ipotizzare un risultato per la diretta Pro Vercelli Virtus Verona dato che le due squadre che si incontreranno hanno entrambe un organico forte e sono guidate da tecnici capaci che possono ribaltare da un momento all’altro le carte in tavola e riuscire a portare a casa i 3 punti. Sicuramente la squadra piemontese parte favorita per quello che ha fatto vedere nelle prime uscite stagionali e per il supporto che avrà dal suo pubblico che cercherà di spingerli alla vittoria, non è da sottovalutare però la voglia di tornare a vincere dei veneti a cui va aggiunta una settimana aggiuntiva per prepararsi alla sfida.