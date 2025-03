DIRETTA PRO VERCELLI VIRTUS VERONA, I ROSSOBLU VOGLIONO RISCATTARSI

Inizia domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:30 la diretta Pro Vercelli Virtus Verona. Presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli gli Eusebiani proseguono la loro rincorsa verso la salvezza occupando ora la sedicesima posizione nel girone A con trentadue punti. Il Lecco, prima squadra fuori dai playout, è dunque a portata di tiro a tre lunghezze di distacco ma alle loro spalle la Triestina continua a sognare a sua volta la permanenza diretta in Serie C anche nella prossima stagione essendo lontana appena due punti. La Pro arriva dal pareggio ottenuto in settimana avendo bloccato sullo 0 a 0 l’Atalanta Under 23.

La Virtus Verona è invece stabilmente in zona playoff e guarda i rivali della trentaduesima giornata dall’alto in basso della sua sesta posizione con quarantasei punti, gli stessi della Giana Erminio che le si accoda. Il KO maturato nell’infrasettimanale in casa ed in rimonta contro il Trento ha però lasciato l’amaro in bocca ai rossoblu che sono stati superati in graduatoria proprio dai gialloblu ed anche dall’Albinoleffe. Adesso l’intenzione è quella di riprendersi il quarto posto nel più breve tempo possibile.

DIRETTA PRO VERCELLI VIRTUS VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti nemmeno un secondo della diretta Pro Vercelli Virtus Verona e guardala quindi in televisione sul canale Sky Sport 256. Gli iscritti a Sky potranno dunque seguire senza problemi questa partita con i loro occhi anche in modalità streaming attraverso l’app di Sky Go.

PRO VERCELLI VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Stando a quanto emerso, le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Virtus Verona delineano un 3-5-2 con Franchi, Clemente, Marchetti, De Marino, Pino, Vigiani, Emmanuello, Iotti, Iezzi, Coppola e Comi per i padroni di casa guidati da mister Banchini. Il tecnico degli ospiti Fresco dovrebbe invece essere propenso verso l’utilizzo del modulo 3-4-1-2 dall’inizio della contesa e dunque con Alfonso, Calabrese, Catena, Ronco, Daffara, Mehic, Melika, Bassi, Rispoli, Contini e De Marchi titolari.

