Diretta Prometey Brescia/ Streaming video tv: per consolidarsi (Eurocup)

Prometey Brescia, in diretta dalla Arena Riga della capitale della Lettonia, si gioca alle ore 18.00 italiane, le 19.00 locali di questa sera, mercoledì 18 gennaio 2023, per l’undicesima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, secondo turno del girone di ritorno della stagione regolare per la seconda Coppa di basket per importanza. Si tratta di una sede obbligata per gli ucraini del Prometey Slobozhanske, che stanno vivendo un periodo evidentemente molto difficile e hanno trovato ospitalità a Riga anche per quanto riguarda il campionato, oltre che per la Eurocup, nella quale viaggiano a un ritmo comunque eccellente grazie a sei vittorie e quattro sconfitte. La diretta di Prometey Brescia sarà quindi molto importante per la Germani Brescia, che è un gradino più dietro, avendo finora un bottino di cinque vittorie e altrettante sconfitte.

Avvicinandoci alla sfida tra gli ucraini e la Leonessa lombarda, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Il girone di Brescia è talmente equilibrato che si può ancora puntare alla vetta, ma non si è nemmeno certi di un posto fra le prime otto: vincere sarebbe fondamentale, che risposte ci darà la diretta di Prometey Brescia?

PROMETEY BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Prometey Brescia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Prometey Brescia, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.

DIRETTA PROMETEY BRESCIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Prometey Brescia, dobbiamo evidenziare con piacere che il cammino nella Eurocup 2022-2023 della Germani Brescia si sta caratterizzando con un crescendo che fa davvero ben sperare. La Leonessa infatti aveva vinto appena due delle prime sette partite, anche se fra questa c’era stato anche il fantastico 104-70 rifilato proprio al Prometey, ma adesso ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive che naturalmente danno grande speranza a Brescia, anche perché le prestazioni sono pure state convincenti, come il pazzesco +36 al Bursaspor o il bel successo contro il Badalona di settimana scorsa, mentre in trasferta ci sono i colpi a Ulm e Lubiana per la Leonessa.

Il Prometey Slobozhanske deve dunque riscattare la brutta sconfitta incassata a Brescia tre mesi fa, ma nel complesso il cammino degli ucraini è più che positivo, infatti ci sono sei successi che mettono il Prometey oltre il 50% di vittorie anche se, in un certo senso, gioca sempre in trasferta. La forma è ottima perché pure gli ucraini vantano una striscia aperta di tre successi consecutivi, a Riga finora il bilancio è di tre vittorie e una sconfitta su quattro partite disputate. Ogni punto potrebbe fare la differenza in questo girone, ecco perché siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci riserverà la diretta di Prometey Brescia…

