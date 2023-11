DIRETTA/ Prometey Venezia (risultato finale 89-82): Wiltjer 18 punti (Eurocup, 22 novembre 2023)

DIRETTA PROMETEY VENEZIA (RISULTATO 89-82): WILTJER 18 PUNTI

Il match tra Prometey e Venezia termina 89-82. Andiamo a scoprire i realizzatori del match, Prometey: Sanon 12, Lypovyy 11, Agada 12, Tkachenko 3, Bobrov 3, Balvin 15, Odiase 7, March 5, Sydorov 12, Gray 7. Venezia: Tessitori 9, Casarin 10, De Nicolao 6, Simms 11, Tucker 15, O’Connell 13, Wiltjer 18. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Prometey e Venezia vanno all’intervallo lungo sul 40-44. Andiamo a scoprire i realizzatori del match, Prometey: Agada 7, Tkachenko 3, Bobrov 3, Lypovyy 3, Balvin 6, Odiase 7, March 5, Sydorov 5, Gary 1. Venezia: Tessitori 3, Casarin 4, De Nicolao 2, Simms 11, Tucker 8, O’Connell 6, Wiltjer 10. (agg. Umberto Tessier)

PROMETEY VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

TUCKER 8 PUNTI

Il primo quarto tra Prometey e Venezia termina sul 20-21. Andiamo a scoprire i realizzatori del match, Prometey: Agada 2, Tkachenko 3, Bobrov 3, Lypovyy 3, Balvin 4, Odiase 5. Venezia: Tessitori 3, Casarin 4, De Nicolao 2, Simms 4 Tucker 8, O’Connell 2. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

La diretta di Prometey Venezia sta per farci compagnia: nell’attesa, studiamo meglio il cammino della squadra ucraina in questa Eurocup. Il Prometey arriva dalla vittoria contro l’Hapoel Tel Aviv, con la quale ha spezzato una serie di due sconfitte che erano maturate contro Paris (in casa) e Wolves Vilnius; in precedenza affermazioni contro Amburgo e Olimpia Lubiana (questa in Slovenia) e sconfitte contro Besikitas e London Lions, ancora consecutive e con la seconda all’Arena Riga. La Reyer fino a questo momento ha avuto un passo davvero ondivago: tre sconfitte per aprire la stagione (London Lions, Paris e Hapoel Tel Aviv, le ultime due al Taliercio).

Poi la vittoria contro la Joventut Badalona e il ko di Istanbul contro il Besiktas, andando infine a battere Olimpia Lubiana e appunto i Wolves Vilnius. Record identico per le due squadre, le statistiche ci dicono che il Prometey ha un attacco migliore (84,6 punti contro 80,0) mentre Venezia fa decisamente meglio in difesa, incassa 79,4 punti per gara contro gli 88,7 che subiscono gli ucraini. Adesso però all’Arena Riga si gioca e dunque noi ci dobbiamo concentrare su quello che succederà sul parquet: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti del match di Eurocup, la palla a due di Prometey Venezia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

PROMETEY VENEZIA: I TESTA A TESTA

L’imminente diretta di Prometey Venezia ci presenta appena due precedenti in Eurocup: fanno riferimento all’ultima stagione, e abbiamo già detto che gli ucraini avevano vinto il gruppo A con un bilancio di 14 vittorie e 4 sconfitte. Tra le affermazioni, anche le due contro la Reyer: alla fine Venezia era riuscita a qualificarsi agli ottavi (salvo venire eliminata subito) ma contro il Prometey era caduta in entrambe le occasioni della regular season. Al Taliercio si era trattato di una partita a basso punteggio, e giocata sempre sul filo dell’equilibrio con gli ospiti che alla fine erano riusciti a spuntarla con il risultato di 71-75. Storia diversa all’Arena Riga, dove Venezia era affondata.

Lo score aveva recitato 93-76, non era bastato il secondo quarto da 13-25 per sopperire al -15 dei primi 10 minuti e non era bastato un Amedeo Tessitori da 17 punti e il 70% dal campo, Mitchell Watt e Jeff Brooks gli unici altri due in doppia cifra e peraltro con 10 punti a testa, nonostante il duello vinto a rimbalzo (31-28) Venezia aveva comunque perso sotto i colpi di Ondrej Balvin (14 punti, 9 rimbalzi e 6/8 al tiro) e Gian Clavell, autore di 25 punti con 8/17 (4/9 dall’arco), ottima anche la prova di Caleb Agada con 11 punti, 4/5 dal campo, 4 assist e 4 recuperi per 20 di valutazione. (agg. di Claudio Franceschini)

PROMETEY VENEZIA: PARTITA IMPORTANTE!

Prometey Venezia è in diretta dall’Arena Riga alle ore 18:00 di mercoledì 22 novembre: la partita vale per l’ottava giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2023-2024, ed è in campo neutro per ovvie ragioni. Il Prometey gioca in Lettonia le gare interne; cosa che potrebbe favorire la Reyer, che peraltro si presenta a questa trasferta con fiducia ritrovata perché una settimana fa ha battuto i Wolves Vilnius in Lituania, vittoria non scontata perché gli avversari avevano record positivo e stavano stupendo nel loro percorso in Eurocup, inoltre come appunto detto si è trattato di un successo esterno.

Adesso Venezia ha bisogno di proseguire questa marcia: i playoff sono un obiettivo considerato minimo ma in questo momento la Reyer non li giocherebbe, questa partita di Riga appare al momento come uno spareggio perché gli ucraini hanno lo stesso record (3-4) anche se è presto dirlo essendo solo alla penultima giornata dell’andata. Ora però facciamo qualche ulteriore valutazione su quello che potrebbe succedere sul parquet dell’Arena Riga, mentre scorrono queste ore di attesa per la diretta di Prometey Venezia.

DIRETTA PROMETEY VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Prometey Venezia dicendo intanto che la squadra ucraina non è alla prima esperienza in Eurocup: anzi, l’anno scorso aveva vinto il gruppo A e poi si era spinta fino in semifinale, dove alla fine aveva perso contro il Turk Telekom. In questa stagione il Prometey è partito decisamente peggio: basti pensare che le 4 sconfitte hanno già pareggiato l’intero numero di ko della scorsa regular season, dunque a meno che gli ucraini vincano adesso 11 gare in fila avranno comunque un rendimento peggiore, che al momento li porterebbe a non superare nemmeno la fase a gironi.

Anche Venezia però deve stare attenta: la Reyer sta facendo molto bene in campionato, ma in questa Eurocup non ha ancora trovato un ritmo costante e le vittorie sotto il 50% sono lì a dimostrarlo. La reazione fornita a Vilnius è stata importante anche solo per non rendere la classifica del gruppo A un lungo inseguimento al sesto posto, adesso però Venezia ha bisogno di continuità e questo significa andare in Lettonia con la ferma volontà di prendersi una seconda vittoria esterna consecutiva. Tra poche ore scopriremo come andranno le cose sul parquet dell’Arena Riga…











