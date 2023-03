Diretta Prometey Venezia/ Streaming video tv: per avere il fattore campo! (Eurocup)

DIRETTA PROMETEY VENEZIA: PER IL PIAZZAMENTO!

Prometey Venezia, in diretta dall’Arena Riga della capitale lettone, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 29 marzo: si chiude il gruppo A di basket Eurocup 2022-2023, nella 18^ giornata la Reyer scoprirà quale sarà il suo destino in termini di piazzamento nel tabellone degli ottavi di finale. Avendo perso contro la Joventut Badalona, Venezia rischia di non avere il fattore campo nel primo turno ad eliminazione diretta: l’anno scorso era stato un fattore determinante, quest’anno sarebbe chiaramente una delusione per il cammino fatto ma sarà decisiva l’ultima giornata, e anche i risultati che arriveranno dagli altri campi.

MARIO MEROLA, MORTO NEL 2006/ Il figlio Francesco: "Amava tre cose: il gioco, il cibo e la famiglia"

Il Prometey, già corsaro al Taliercio nel match di andata, è sorprendentemente primo in classifica: per difendere il suo primato deve vincere, in caso contrario dovrà sperare nella sconfitta della Joventut o comunque provare a tenere a suo vantaggio la differenza canestri nel girone, visto che la doppia sfida diretta è totalmente pari (una vittoria a testa, 0 come quoziente canestri). Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Prometey Venezia, mentre ne aspettiamo la palla a due proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che sono legati alla serata dell’Arena Riga.

Edoardo Tavassi, amico delle sue ex/ “È stato tutto molto naturale”

DIRETTA PROMETEY VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Prometey Venezia sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, come di consueto: le partite di Eurocup che riguardano le nostre squadre infatti vanno in onda su questa emittente e dunque si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – installando l’applicazione Sky Go. Possiamo poi ricordare che sul sito ufficiale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Andrea Damante, vacanza da single a Miami/ Dopo Elisa Visari, spunta...

DIRETTA PROMETEY VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Prometey Venezia: partita tosta per una Reyer che forse in questa Eurocup ha fatto meno di quanto ci saremmo potuti aspettare, perché a bocce ferme Venezia era considerata una delle favorite per il titolo ma in regular season sta viaggiando appena sopra il 50% di vittorie (9-8) e come detto rischia seriamente di dover giocare in trasferta, per il secondo anno consecutivo, il suo ottavo di finale diminuendo così i pronostici in suo favore. Adesso bisogna stringere i denti e provare a vincere questa trasferta, ma il quadro ci dice che Venezia potrebbe chiudere al terzo posto in classifica così come al sesto.

Il Prometey invece ha saputo fare un bel salto di qualità fino a ottenere il primo posto, anche davanti a uno squadrone come la Joventut Badalona; impresa ancor più importante se consideriamo che, per ovvie ragioni, la squadra ucraina ha giocato in trasferta per tutta la regular season. Ad ogni buon conto entrambe le squadre stanno già pensando più che giustamente agli ottavi di finale, aspettando di conoscere il nome della loro avversaria e sanno bene che in una partita secca potrebbe poi succedere di tutto. Intanto, sia Prometey che Venezia proveranno a ottenere un’ultima vittoria nella prima fase della Eurocup…











© RIPRODUZIONE RISERVATA