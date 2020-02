Diretta Promitheas Brescia/ Streaming video tv: trasferta greca importante (Eurocup)

Promitheas Brescia si gioca in diretta dalla Dimitris Tofalos Arena di Patrasso, ed è in programma alle ore 18:30 di mercoledì 5 febbraio: siamo nella quinta giornata del gruppo F di basket Eurocup 2019-2020, e nella classifica è ancora tutto in bilico. Le quattro squadre che si affrontano hanno infatti due vittorie e due sconfitte; la Germani arriva dalla dolorosa sconfitta di Oldenburg con la quale non è nemmeno riuscita a conservare il vantaggio nella differenza canestri, e in Grecia rischia molto perchè il Promitheas è avversaria che ha dimostrato di poter tenere un ottimo livello nel corso di questa competizione e, inoltre, la squadra di Vincenzo Esposito non è ancora riuscita a festeggiare una vittoria in trasferta nella Top 16. Un successo questa sera sarebbe fondamentale e spezzerebbe l’equilibrio in vista del derby interno contro Venezia; tuttavia lo stesso vale anche per la formazione ellenica, di conseguenza la diretta di Promitheas Brescia sarà delicatissima e di importanza capitale e noi ora non possiamo fare altro che aspettarne la palla a due mentre possiamo provare ad analizzare e discutere alcuni dei temi principali che sono legati alla serata.

Promitheas Brescia è la quinta partita nella Top 16 di Eurocup per la Germani: fino a questo momento tutte le sfide dei lombardi sono state caratterizzate dal grande equilibrio, tanto che lo scarto più ampio è stato quello nel derby perso al Taliercio quando la Reyer si è imposta con 8 punti di margine. La Leonessa ha l’imperativo di ritrovarsi fuori casa, dove non vince dal fondamentale colpo sul parquet del Darussafaka; fare strada in questo torneo è importante per la società, che sta anche vivendo un periodo complesso in campionato. Dopo la sconfitta interna contro Brindisi, Brescia infatti è caduta anche alla BLM Group Arena, e il ko incassato da Trento ha impedito alla squadra di accorciare la distanza rispetto a Sassari e ha consentito l’aggancio all’Olimpia Milano, che resta al momento dietro avendo perso entrambe le sfide dirette. Tra poco Esposito e i suoi ragazzi saranno anche chiamate a disputare la Coppa Italia a Pesaro: si apre dunque un periodo decisamente intenso e con tante partite, questa di Patrasso potrebbe rivelarci le reali ambizioni di una Leonessa che negli ultimi anni ha dimostrato di saper fare il salto di qualità ma ora vuole definitivamente arrivare a competere in ambito internazionale.



