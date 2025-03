DIRETTA PROMITHEAS TORTONA: SUBITO REMATCH!

Con la diretta Promitheas Tortona ci lanciamo senza indugi verso la quarta giornata nel girone I di basket Champions League 2024-2025: si va in campo alle ore 18:30 di mercoledì 12 marzo, possiamo considerare questa fase come la terza del torneo considerando anche il playoff, che tra l’altro la Bertram ha giocato e vinto contro il Peristeri. Adesso non ci sono margini di errore: Tortona torna a sfidare il Promitheas con cui ha vinto nettamente in casa, si è trattato di un successo fondamentale perché dopo due sconfitte la situazione nel girone si stava facendo complessa, adesso tra l’altro c’è una bella occasione per blindare il secondo posto ed essere padrona del proprio destino.

Bisogna replicare il successo sui greci e fare il tifo per l’Aek Atene, che gioca contro Wurzburg: ci sarebbero poi altre due giornate per ottenere la qualificazione ai quarti ma intanto è fondamentale prendere stasera la posizione, e poi eventualmente andare a cogliere almeno una vittoria nei turni che mancheranno. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Promitheas Tortona, ma possiamo dire che una Top 16 che non era iniziata nel migliore dei modi per Derthona Basket si potrebbe improvvisamente raddrizzare, non resta allora che stabilirlo sul campo tra poche ore.

COME VEDERE LA DIRETTA PROMITHEAS TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che una diretta tv di Promitheas Tortona non sarà disponibile sulla nostra televisione, ma potrete comunque assistere al match di Champions League in diretta streaming video, se abbonati, tramite la piattaforma DAZN.

DIRETTA PROMITHEAS TORTONA: VINCERE E SPERARE

Come già detto, per la diretta Promitheas Tortona si tratta di vincere e sperare: la Bertram in questo momento è terza nella classifica del girone I, ma con sole quattro squadre la situazione è destinata a cambiare rapidamente. Certamente Tortona arriva stanca a questo impegno: domenica ha avuto bisogno di un overtime (e di una tripla di Christian Vital) per piegare la resistenza di una coriacea Varese, Walter De Raffaele ha dovuto spremere i suoi titolari e questo chiaramente può essere pagato contro il Promitheas, che pure al momento sta dimostrando di avere qualcosa meno delle rivali avendo sempre perso, con una differenza canestri che dice -43.

Tortona spera soprattutto di non dover pagare a caro prezzo la sconfitta beffarda subita sul parquet di Wurzburg, ma si può consolare sapendo che le ultime due partite le giocherà in casa, e che soprattutto portare a proprio vantaggio la differenza canestri nei confronti dei tedeschi potrebbe bastare per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. La Champions League è una competizione cui la società piemontese tiene molto per acquisire lustro in campo internazionale: l’anno scorso non era andata benissimo, ora c’è più esperienza e procedere nel torneo è fattibile, questa partita rimane la possibile chiave di volta per Tortona.