Diretta Promitheas Trento/ Streaming video tv: l’Aquila vola a Patrasso (Eurocup)

DIRETTA PROMITHEAS TRENTO: PER LA DOLOMITI TOP 16 VICINE

Promitheas Trento, che sarà diretta dagli arbitri Fernando Rocha, Rain Peerandi e Marko Juras, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 11 novembre: presso la Dimitris Tofalos Arena va in scena la partita per la settima giornata del gruppo D di basket Eurocup 2020-2021. La Dolomiti Energia comanda le operazioni, con cinque vittorie in altrettante gare; la situazione tuttavia è ancora in divenire perché, causa Coronavirus, nessuna delle sei squadre coinvolte ha ancora giocato tutti i match disponibili e, anzi, ci sono società che devono recuperarne anche due (vale a dire la metà del raggruppamento). Difficile fare calcoli e previsioni, ma sicuramente sul lato dell’Aquila trentina possiamo dire che la qualificazione alla Top 16 sia cosa ormai fatta, basterebbe infatti vincere una sola delle cinque partite rimaste ammettendo che Nanterre e Bursaspor le vincano tutte. Avendo ritrovato la via anche in campionato – almeno così pare – Nicola Brienza si prepara a questo impegno greco e lo facciamo anche noi, pronti a vivere la diretta di Promitheas Trento della quale possiamo ora provare a valutare i temi principali.

DIRETTA PROMITHEAS TRENTO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Promitheas Trento non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma come ormai sappiamo anche per questa partita di Eurocup l’appuntamento per tutti gli appassionati rimane sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video e riservato agli abbonati. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com potrete trovare tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali alle classifiche dei quattro gironi di regular season, fino alle statistiche delle squadre e il tabellino play-by-play della partita in questione.

DIRETTA PROMITHEAS TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo detto più volte, e lo diciamo anche per la diretta di Promitheas Trento, che fino a questo momento il rendimento dell’Aquila in stagione è stato altalenante: in Eurocup le cose sono andate alla grande fin da subito, la squadra è imbattuta e sembra poter ripetere il grande exploit di cinque anni fa, quando Maurizio Buscaglia l’aveva condotta fino alla semifinale. In campionato, come già era accaduto in Supercoppa, il roster ha faticato a trovare il giusto amalgama ed è andato subito sotto; tuttavia sabato ha centrato una vittoria fondamentale per non perdere terreno rispetto alla corsa salvezza. Battuta Sassari, una corazzata del torneo, per un’affermazione che ha portato tanta fiducia in seno al gruppo e due punti fondamentali per la classifica, e adesso la Dolomiti Energia sa di poter immediatamente ritrovare ritmo perchè, avendo sistemato le cose in campo internazionale può ora concentrarsi un po’ di più sulla Serie A1. Questa sera si affronta un Promitheas che ha iniziato peggio rispetto alla passata stagione, quando era riuscito a proporsi come grande rivelazione di Eurocup; staremo dunque a vedere se Trento sarà in grado di prendersi il sesto successo in altrettante partite.

