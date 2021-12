Diretta Promitheas Venezia/ Streaming video tv: conferma per la Reyer? (Eurocup)

DIRETTA PROMITHEAS VENEZIA: CONFERMA PER LA REYER?

Promitheas Venezia sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic, Gentian Cici e Luka Kardum: si gioca alle ore 18:30 di martedì 21 dicembre presso la Dimitris Tofalos Arena, ed è valida per l’ottava giornata di basket Eurocup 2021-2022. Siamo nel gruppo B, dove la Reyer ha battuto un colpo importante: battendo l’Olimpia Lubiana è infatti entrata ancor più in profondità nella zona che qualifica agli ottavi di finale, e soprattutto ha dato una buona risposta a chi pensava a una crisi di risultati che potesse far crollare la stagione.

Il Promitheas lo abbiamo visto settimana scorsa alla Segafredo Arena, sconfitto nettamente dalla Virtus Bologna; un paio di anni fa i greci avevano fatto davvero bene in Eurocup, oggi però sono ultimi nel girone e, pur avendo tempo per recuperare, sanno bene di dover fare uno sforzo extra per proseguire l’avventura. Ora non ci resta che aspettare la palla a due nella diretta di Promitheas Venezia: siamo curiosi di scoprire come andranno le cose a Patrasso, ma prima facciamo un rapido excursus attraverso i temi principali che potrebbero emergere da questa partita.

DIRETTA PROMITHEAS VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VDERE LA PARTITA

La diretta tv di Promitheas Venezia viene trasmessa sulla televisione satellitare, e dunque è un’esclusiva riservata agli abbonati: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder) e in caso non abbiate a disposizione un televisore potrete in ogni caso seguire questa partita anche con il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA PROMITHEAS VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Promitheas Venezia come detto potrebbe portare una conferma importante per la Reyer: la vittoria contro l’Olimpia Lubiana è stata preziosa anche perché gli sloveni avevano lo stesso record degli orogranata nel gruppo B, e di conseguenza aver vinto la partita ha significato mettersi alle spalle una rivale diretta per la qualificazione agli ottavi. Naturalmente Walter De Raffaele sa bene che la strada è lunga, e che la sua Venezia sta faticando parecchio nel portare avanti il doppio impegno.

Lo dimostra il fatto che sabato la Reyer sia caduta sul parquet di Tortona, e che in questo momento sia addirittura fuori dalla Final Eight di Coppa Italia. Con tre giornate rimaste Venezia potrebbe addirittura prendersi la quarta posizione (ovviamente in termini assoluti e senza guardare il calendario), ma è chiaro che se a fine dicembre una squadra simile si trova dodicesima in Serie A1 qualche problema strutturale esiste davvero, e ora la speranza di Venezia è quella di risalire la corrente con la seconda vittoria consecutiva in Eurocup, vedremo se le cose andranno davvero in questo modo…

