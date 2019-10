Diretta Promitheas Virtus Bologna/ Streaming video tv: V Nere in Grecia (Eurocup)

Promitheas Virtus Bologna, in diretta dalla Dimitris Tofalos Arena di Patrasso, va in scena alle ore 18.30 italiane (le 19.30 locali) di oggi, martedì 22 ottobre, per la quarta giornata del gruppo A della Eurocup 2019-2020 di basket. Promitheas Virtus Bologna sarà dunque un esame di greco per la squadra di Sasha Djordjevic, che sta volando sia in campionato sia in Eurocup fino a questo momento. Sabato contro Varese è arrivata la quinta vittoria su altrettante partite in campionato, mentre in Eurocup siamo a tre su tre per la Virtus. Il cammino logicamente è appena agli inizi in una stagione che si annuncia intensa su entrambi i fronti, ma intanto le prospettive sono molto interessanti. Attenzione però al Promitheas: la squadra di Patrasso è 2-1 in Eurocup, curiosamente con due vittorie in trasferta e una sconfitta casalinga, certamente oggi proverà a dare una grande soddisfazione ai suoi tifosi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Promitheas Virtus Bologna non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Eurocup per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

DIRETTA PROMITHEAS VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Promitheas Virtus Bologna, non possiamo naturalmente fare a meno di evidenziare ancora lo straordinario inizio di stagione della squadra bolognese, che ha colto otto vittorie su altrettante partite giocate tra campionato ed Eurocup. Anche sabato sera contro Varese è stato per la Virtus Bologna un successo di squadra, come confermano i cinque uomini in doppia cifra e il dato degli assist (22,6 di media per partita in campionato) che è nettamente il migliore della nostra Serie A. Insomma, il gioco della squadra di coach Djordjevic fila che è un piacere e naturalmente ha in Milos Teodosic la straordinaria ciliegina sulla torta, quello che ci voleva per esaltare un collettivo già nel complesso molto forte. Siamo solamente a ottobre e sbilanciarsi sarebbe pericoloso, ma le prospettive sono indiscutibilmente interessanti per la Virtus…



