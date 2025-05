DIRETTA PSG ARSENAL, PARIGINI AVANTI DI UN GOL

Con la diretta PSG Arsenal avremo la finalissima della UEFA Champions League 2024/2025. Si giocherà al Parco dei Principi con i francesi che hanno vinto l’andata per 1-0 sul campo dei Gunners grazie alla rete di Dembele. Chi passa, sfiderà l’Inter. Entrambe le squadre non hanno mai vinto questa competizione, anche se ci sono andati molto vicini: i parigini sono andati in finale nel 2020 contro il Bayern Monaco mentre gli inglesi si sono spinti fino all’ultimo atto nel 2006, perdendo contro il Barcellona.

Il PSG è arrivato fin qui eliminando Brest, Liverpool ai calci di rigore e Aston Villa mentre l’Arsenal ha vinto contro PSV e Real Madrid, dato che ha saltato il turno dei playoff avendo concluso la fase campionato al terzo posto.

DOVE VEDERE DIRETTA PSG ARSENAL, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta PSG Arsenal, allora dovrete essere necessariamente abbonati a Prime Video. Infatti non ci sarà la possibilità di vederla in chiaro con la diretta streaming sempre su Prime Video.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSG ARSENAL

Il PSG scenderà in campo con il modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta, difeso dal quartetto Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. A centrocampo spazio a Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz con Doue, Dembelé e Kvaratskhelia in attacco.

L’Arsenal risponderà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Raya, protetto da Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly. In mediana i titolari sono Odegaard, Rice e Merino mentre nel reparto offensivo ecco Saka, Trossard e Martinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PSG ARSENAL

La vittoria del PSG è quotata a 2.10 contro i 3.30 del successo dell’Arsenal e il pareggio a 3.50. Gol a 1.57, No Gol a 2.25.

