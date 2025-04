DIRETTA PSG ASTON VILLA, INGLESI IN TRASFERTA

Sarà una partita interessantissima quella di Champions League, valevole per l’andata dei quarti di finale. La diretta PSG Aston Villa si disputerà mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 21:00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi.

Il PSG nelle ultime settimane si sono assicurati la finale di Coppa di Francia battendo in rimonta il Dunkerque e conquistando il campionato francese, superando 1-0 l’Angers e sfruttando i risultati sugli altri campi. Ora parte la rincorsa alla Champions League.

L’Aston Villa è in un periodo di forma spettacolare. Dopo aver chiuso il mese di marzo superando 3-0 in trasferta il Preston e accedendo alle semifinali di FA Cup, la squadra di Unai Emery ha fatto due su due in campionato battendo Brighton e Nottingham.

DOVE VEDERE DIRETTA PSG ASTON VILLA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta PSG Aston Villa, vi dovrete abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Per quanto concerne la diretta streaming invece potrete fare affidamento all’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSG ASTON VILLA

Il PSG si schiererà sul campo con il modulo 4-3-3. In porta Donnarumma, protetto da Hakimi, Beraldo, Pacho e Nuno Mendes. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz con Kvaratskhelia, Dembelé e Barcola in attacco.

L’Aston Villa risponderà con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Emiliano Martinez, in difesa Cash, Konsa, Mings e Digne. In mediana Kamara-Tielemans con Rogers, McGinn e Ramsey dietro all’unico centravanti Rashford.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PSG ASTON VILLA

Favoritissimo il PSG a quota 1.38 contro il 2 fisso per l’Aston Villa dato a otto volte la posta in palio mentre il pareggio a 4.75. Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.00.

