Siamo vicini alla diretta Psg Atalanta Primavera: anche la giovane Dea torna a disputare – alle ore 14:30 di mercoledì 17 settembre – la Youth League 2025-2026, grazie alla prima squadra che, guidata per l’ultima volta da Gian Piero Gasperini, ha ottenuto la qualificazione alla Champions League.

Conosciamo ormai i criteri di questa competizione giovanile; l’Atalanta Primavera dunque fa il suo esordio stagionale sul campo di un Psg che la Youth League l’aveva sfiorata nove anni fa, perdendo la finale contro il Chelsea, ma che da quel momento non è più riuscito a timbrare risultati di vero rilievo pur restando squadra ostica.

Per quanto riguarda la giovane Dea, possiamo dire che dopo un paio di stagioni non troppo brillanti sia tornata competitiva, almeno a giudicare dalle prime giornate di campionato; d’altro canto è ancora presto per tracciare un reale bilancio.

Sia come sia, adesso proveremo a scoprire veramente quello che succederà con la diretta Psg Atalanta Primavera, nella speranza ovviamente che si tratti di una bella partita e che gli orobici possono tornare dalla trasferta in Francia con un risultato positivo andiamo innanzitutto a valutare le scelte del loro allenatore leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE PSG ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non ci sarà una diretta tv di Psg Atalanta Primavera ma potrete seguire questa partita di Youth League – come le altre – in diretta streaming video, attraverso Uefa.tv

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATALANTA PRIMAVERA

Valutando meglio le scelte di Giovanni Bosi per la diretta Psg Atalanta Primavera, possiamo ipotizzare il solito modulo 3-4-1-2 per la giovane Dea, con Baldo e Artesani che sono insidiati da Cakolli e Michieletto per quanto riguarda il reparto avanzato. Bisognerà naturalmente vedere quanto turnover voglia fare l’allenatore; in ogni caso Mungari e soprattutto Bono sono alternative interessanti per una trequarti che in campionato, nel pirotecnico 3-3 sul campo del Frosinone, ha ospitato Mouisse ma che naturalmente potrebbe cambiare registro per la partita di Youth League.

Avremo poi Gerard Ruiz e Mencaraglia a presidiare il settore nevralgico del campo, ma attenzione a Galafassi che può giocare come regista arretrato cambiando ruolo e poi anche a Steffanoni; Arrigoni e Leandri, con Giovanni Percassi opzione a destra, i due laterali e poi ecco una difesa nella quale Gobbo, Alessandro Rinaldi e Ramaj potrebbero disporsi in linea mettendosi a protezione del portiere Anelli, a meno che sia Sonzogni a giocare questa partita di Youth League.