Diretta Psg Atalanta streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

DIRETTA PSG ATALANTA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo ad un passo dalla diretta Psg Atalanta: purtroppo l’unico precedente è dolorosissimo per la Dea, perché stiamo parlando del quarto di finale di una Champions League atipica, quella 2019-2020 condizionata dal Covid, e conclusa nella bolla portoghese con gare secche, eliminando appunto dai quarti andata e ritorno. Ecco: l’Atalanta, dopo aver eliminato il Valencia nel segno di Josip Ilicic, era tornata in campo il 12 agosto al Da Luz di Lisbona, naturalmente vuoto, per sfidare il fortissimo Psg. Mario Pasalic l’aveva portata in vantaggio al 26’: Gian Piero Gasperini e tutto un popolo avevano davvero sognato.

Diretta/ Psg Atalanta Primavera (risultato finale 5-1): lezione durissima! (Youth League, 17 settembre 2025)

Invece, proprio al 90’, Neymar aveva trovato lo spunto per servire Marquinhos, il cui tocco sotto porta era valso il pareggio; per l’Atalanta nemmeno la consolazione di poterci provare ai supplementari, perché nel terzo minuto di recupero Eric-Maxime Choupo-Moting aveva trovato il gol della qualificazione per il Paris Saint Germain. Questa sera si cerca rivincita: ecco dunque le formazioni ufficiali, la diretta Psg Atalanta può cominciare! PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Allenatore: Luis Enrique ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, D. Maldini. Allenatore: Ivan Juric (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Psg Atalanta/ Quote: Juric ne cambia solo due? (Champions League, 17 settembre 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA PSG ATALANTA IN STREAMING VIDEO TV

Potrete seguire la diretta Psg Atalanta in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (se abbonati), la diretta streaming video sarà sempre in abbonamento sul portale Now Tv.

PSG ATALANTA: SUBITO IN CASA DEI CAMPIONI!

Pronti via, la diretta Psg Atalanta alle ore 21:00 di mercoledì 17 settembre 2025 rappresenta un incrocio da incubo per la Dea, nella prima giornata del girone unico di Champions League 2025-2026. La squadra bergamasca, passata di mano dopo nove anni di un ciclo straordinario, si testa subito contro i campioni in carica.

Una sfida durissima, alla quale l’Atalanta di Ivan Juric arriva forte del 4-1 al Lecce – prima vittoria in Serie A dopo due pareggi – ma consapevole che stasera le difficoltà saranno molte di più, perché il Psg è una macchina ben oliata che anche al Mondiale per Club, pur perdendo la finale, è arrivata in fondo.

DIRETTA/ Atalanta Lecce (risultato finale 4-1): la Dea è tornata! (oggi 14 settembre 2025)

I transalpini hanno fatto vedere a tutti di essere diventati una superpotenza, che si può ripetere; non ha i favori del pronostico rispetto ad altre big ma Luis Enrique ha già vinto due Champions League da allenatore e sa bene come si fa.

L’Atalanta dunque proverà a fare la sua partita, e anche un pareggio potrebbe essere un risultato positivo; certo la spinta del pubblico potrebbe fare la differenza, lo scopriremo nella diretta Psg Atalanta di cui intanto possiamo andare a studiare le probabili formazioni per un ulteriore approfondimento sul tema.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATALANTA

Eccoci dunque a scoprire chi giocherà nella diretta Psg Atalanta: Luis Enrique deve fare a meno di Doué e Ousmane Dembélé infortunatisi in nazionale, quindi nel suo tridente dovrebbe schierare Gonçalo Ramos come centravanti e spostare ancora Kvaratskhelia a destra con Barcola a sinistra, in alternativa è pronto Ibrahim Mbaye. A centrocampo, rispetto al 2-0 al Lens in campionato, tornano titolari Joao Neves e Fabian Ruiz per affiancare Vitinha; occhio però alla possibilità che Neves sia avanzato con spazio per Mayulu o Zaire-Emery. Difesa con Marquinhos e Pacho centrali davanti a Chevalier, Hakimi e Nuno Mendes come terzini.

Per Juric solito 3-4-2-1 e da valutare alcune scelte: non dovrebbe farcela Ederson e quindi in mezzo ancora Pasalic e De Roon (Musah in alternativa), davanti Samardzic punta la maglia per affiancare De Ketelaere con Krstovic schierato davanti in assenza di Scamacca, dubbi sulle corsie dove Zappacosta insidia sicuramente il posto di Bellanova e Zalewski che comunque partono favoriti. Alla fine dunque l’unica modifica rispetto alla vittoria contro il Lecce potrebbe essere in difesa: dentro Djimsiti in luogo di Kossounou che appare il più probabile a rimanere in panchina per turnover, in questo caso avremmo dunque la conferma di Scalvini e Hien a completare il reparto con Carnesecchi che naturalmente giocherà tra i pali della Dea.

QUOTE E PRONOSTICO PSG ATALANTA

Per quanto riguarda il pronostico sulla diretta Psg Atalanta, possiamo dire che la Snai stabilisce in maniera chiara il favore ai campioni d’Europa: vale appena 1,43 volte quanto messo sul piatto il segno 1 per la vittoria transalpina, mentre il segno 2 che regola l’affermazione della Dea vi farebbe guadagnare 6,50 volte la somma investita e infine il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,75 volte quello che avrete messo sul piatto.