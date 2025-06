DIRETTA PSG ATLETICO MADRID: SCONTRO DI FUOCO A PASADENA!

Con la diretta Psg Atletico Madrid stiamo per vivere quello che possiamo definire come il primo big match nel calendario del Mondiale per Club 2025: secondo l’orario italiano si gioca alle 21:00 di domenica 15 giugno, siamo al Rose Bowl di Pasadena ed è la prima giornata del girone B, che comprende anche Botafogo e Seattle Sounders in campo nella notte. C’è grande attesa non solo per la partita in termini assoluti, ma anche per tutta la competizione: la stagione del Psg prosegue a sole due settimane dalla vittoria della Champions League e la domanda sull’approccio al torneo è del tutto aperta e concreta.

Lo stesso però si può dire per l’Atletico Madrid, che ha avuto un’annata comunque faticosa; si tratta di squadre che per la prima volta, almeno come club, si trovano a dover sostenere un torneo che potenzialmente potrebbe durare un mese con un totale di sette partite, dunque davvero non sappiamo dire come verrà affrontato e gestito anche dal punto di vista dei calciatori utilizzati. A proposito: visto che la diretta Psg Atletico Madrid si avvicina, noi possiamo fare un rapido excursus sulle scelte da parte dei due allenatori andando a leggere le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE PSG ATLETICO MADRID

La diretta Psg Atletico Madrid sarà in chiaro: potrete seguirla infatti su Italia 1, mentre per la diretta streaming video dovrete essere abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATLETICO MADRID

I migliori ci sono, ma nella diretta Psg Atletico Madrid giocheranno? Se la risposta fosse affermativa, Luis Enrique nel suo 4-3-3 potrebbe schierare Gigio Donnarumma protetto da Pacho e Marquinhos con Hakimi e Nuno Mendes a fare da terzini, poi centrocampo comandato da Vitinha con il supporto di Fabian Ruiz e Joao Neves e il tridente Doué-Ousmane Dembélé-Kvaratshelia, ma naturalmente non partono battuti calciatori come Zaire-Emery, Barcola e Lee Kang-In, senza dimenticarsi poi delle alternative in difesa rappresentate da Kimpembe e Beraldo, come del portiere di riserva Safonov che almeno adesso potrebbe trovare spazio.

Discorso simile per l’Atletico Madrid: Diego Simeone può impostare un 4-4-2 con Le Normand e uno tra José Gimenez e Lenglet davanti a Oblak, Marcos Llorente e Galan sulle corsie laterali e poi gli altri due esterni, a centrocampo, che sarebbero Giuliano Simeone e Lino, in mezzo la coppia formata da De Paul e l’eterno Koke e il tandem offensivo con Griezmann e Julian Alvarez. Angel Correa, Sorloth, Riquelme, Pablo Barrios e Lemar sono solo altri calciatori che si giocano il posto: davvero scopriremo tutto a ridosso del match…

QUOTE E PRONOSTICO PSG ATLETICO MADRID

Abbiamo anche le quote della Snai sulla diretta Psg Atletico Madrid: secondo il bookmaker il segno 1 che regola il successo dei campioni d’Europa porta in dote una vincita che corrisponde a 1,85 volte quanto messo sul piatto, il segno 2 per il successo dei Colchoneros ha un valore equivalente a 3,70 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, ha lo stesso identico valore della vittoria spagnola, dunque anche qui 3,70 volte la posta in palio.