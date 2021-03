Diretta/ Psg Barcellona (Champions League) streaming video tv: rimonta impossibile

DIRETTA PSG BARCELLONA: MESSI PROVA L’IMPRESA!

Psg Barcellona, in diretta mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I francesi dopo aver travolto 1-4 i catalani al Camp Nou nel match d’andata hanno più di un piede e mezzo ai quarti della competizione di cui l’anno scorso sono stati finalisti per la prima volta nella loro storia, perdendo solo di misura la finalissima contro il Bayern Monaco. Ma c’è sempre il ricordo dell’incredibile “remuntada” che proprio negli ottavi di Champions il Barca inflisse al Paris Saint Germain del 2017. Dopo aver vinto 4-0 l’andata al Parco dei Principi, i francesi persero 6-1 in casa dei Blaugrana, in un match però contestatissimo dal punto di vista arbitrale. Il Barca dovrebbe ripetere il miracolo in trasferta, mentre contestualmente sta provando a tornare in gioco per il titolo nella Liga, ora a -3 dall’Atletico Madrid capolista ma con una partita giocata in più. Nella Ligue 1 francese invece il Paris Saint Germain resta a -2 dal Lille primo della classe, costretto ad inseguire in un torneo in cui negli ultimi anni era stato abituato a giocare praticamente senza rivali per la vittoria finale.

DIRETTA PSG BARCELLONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Barcellona sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Champions League e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BARCELLONA

Le probabili formazioni della sfida tra Psg e Barcellona al Parco dei Principi. I padroni di casa allenati da Jurgen Klopp scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Jesus Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Verratti, Gueye; Di Maria, Icardi, Mbappé. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Julian Nagelsmann con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, Busquets, F. De Jong, Jordi Alba; Pedri; Messi, Dembele.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Psg Barcellona: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.35 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.80 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.75 volte l’importo scommesso.

