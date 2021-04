Diretta Psg Bayern Monaco/ Streaming video: tedeschi per l’impresa, Champions League

DIRETTA PSG BAYERN MONACO: IL RISULTATO RIMANE APERTO…

Psg Bayern Monaco, diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 13 aprile 2021, presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2020-2021. I temi d’interesse attorno alla diretta di Psg Bayern Monaco sono davvero tanti: ricordiamo innanzitutto che si tratta della rivincita della finale dell’anno scorso, vinta per 1-0 a Lisbona dal Bayern Monaco. Adesso tuttavia è messo meglio il Psg, perché sei giorni fa sotto la neve di Monaco i francesi hanno fatto il colpaccio andando a vincere per 2-3 in casa del Bayern, il che significa che il Paris Saint Germain ora per qualificarsi in semifinale può vincere, pareggiare ma anche perdere per 0-1 oppure per 1-2, combinazioni che lascerebbero al Psg il vantaggio dei gol in trasferta.

Per il Bayern Monaco, alle prese con diverse assenze, servirebbe invece una impresa che resterebbe a lungo nella memoria: di certo ci divertiremo, ma cosa succederà in Psg Bayern Monaco?

DIRETTA PSG BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Bayern Monaco sarà disponibile stasera anche in chiaro per tutti su Canale 5, oltre che naturalmente su Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette per intero la Champions League. Raddoppierà quindi pure la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, che sarà garantita sia da Mediaset sia da Sky sulle rispettive piattaforme streaming.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN MONACO

Nelle probabili formazioni di Psg Bayern Monaco evidenziamo con piacere i rientri di Verratti e Florenzi, che dovrebbero essere titolari nel 4-2-3-1 del Psg di Mauricio Pochettino. Davanti a Navas dunque ecco Florenzi come terzino destro, Danilo e Kimpembe che dovrebbero essere titolari nella coppia difensiva centrale e Diallo come terzino sinistro. In mediana ci aspettiamo la coppia formata da Gueye e il rientrante Paredes, mentre Verratti dovrebbe andare a collocarsi sulla linea della trequarti, in posizione centrale tra Neymar a destra e Di Maria a sinistra. Infine in posizione di prima punta ecco il mattatore sotto la neve di Monaco, Kylian Mbappé. Ha invece molti assenti Hans-Dieter Flick, che dovrebbe schierare il Bayern con il 4-2-3-1 come modulo di partenza:

Neuer in porta, difesa a quattro composta dai due terzini Pavard e Davies, più Boateng e Hernandez al centro. Situazione anomala ma necessaria, perché anche in mediana si dovrà fare di necessità virtù con Alaba avanzato al fianco di Kimmich. In avanti dovrebbe stringere i denti l’acciaccato Coman come esterno offensivo sinistro, in compagnia di Sanè a destra e Muller in posizione centrale alle spalle del centravanti, che sarà di nuovo l’ex di turno Choupo Moting in assenza di Lewandowski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Psg Bayern Monaco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti forse a sorpresa gli ospiti tedeschi, infatti il segno 2 è quotato a 2,10. Si sale poi a quota 3,00 in caso di segno 1 per la vittoria del Psg, infine il pareggio varrebbe ben 4,00 volte la posta in palio sul segno X.

